Anuncian al nuevo presidente de Anif: José Ignacio López es el reemplazo de Mauricio Santamaria

¿Qué pasará con Mauricio Santamaría?

“No quisiera comparar. Solo decir que estoy muy preocupado por el rumbo que está tomando el país bajo este gobierno. Las llamadas reformas me parece que son nefastas, las tres. Pero la peor es la de la salud. No solo porque es en sí muy mala, sino por las consecuencias que tiene. Un mal sistema de salud lo que hace es que la gente se muera. Las tres reformas son muy improvisadas y tendrán unos efectos muy malos. Pero no solo eso. La política en términos del sector energético, por ejemplo, es muy preocupante. Parece diseñada para un país que no es Colombia”, reseñó Santamaría en entrevista con SEMANA.