Salario mínimo 2024: Anif respondió a exministro Ocampo sobre propuesta para subirlo

Con la llegada de los últimos meses del año, la discusión sobre el aumento del salario mínimo que hace el Gobierno habitualmente para la vigencia siguiente ya está en la mesa.

Cada diciembre, el Gobierno nacional es responsable de este aumento en los salarios que perciben millones de nacionales. Aunque los trabajadores exigen que este incremento sea notorio, lo cierto es que diferentes analistas, expertos y autoridades económicas aseguran que subir esa cifra demasiado podría traer problemas para la economía y la cifra de inflación.

Aunque el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, anunció que el alza podría ser de dos dígitos, algunos gremios empresariales han apuntado a un alza de menos del 9 %, para evitar que se pueda dar un aumento en el índice de precios al consumidor.

El salario mínimo fijado para 2024 podría estar en el orden de los 1.300.000. Pese a ello, aún no se conoce una decisión oficial y apenas se está discutiendo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro de los personajes que ha dejado clara su posición frente al tema es el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, que dejó el Gobierno luego de que se rompiera la coalición que había formado el actual presidente Gustavo Petro.

Hace algunos días, una declaración de Ocampo causó revuelo frente a este tema, pues este lanzó un sablazo a la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) en medio del Congreso de Construcción de Camacol, evento en el que criticó a la asociación mencionada.

La crítica fue en respuesta a una declaración de Mauricio Santa María, presidente de la Anif, en la que aseguraba que incrementar el salario más de un 9 % no sería acorde con las metas de inflación proyectadas.

Aumento del salario mínimo: gremio de trabajadores pide que sea sobre los dos dígitos

“Si Anif no dijo eso hace dos años, no respeto su opinión porque hay que ser consistentes. Uno de los grandes problemas que hubo hace dos años fue que la Administración Duque hizo un aumento muy fuerte para 2022 por razones políticas”, comentó Ocampo.

Pese a ello, Santa María no se quedó callado y a través de un trino le respondió al exministro, asegurando que la asociación no guardó silencio cuando el Gobierno Duque decidió hacer un aumento exacerbado del 10 % al salario mínimo.

Mauricio Santa María, presidente de Anif, le respondió a Jose Antonio Ocampo, tras una declaración del exministro sobre el aumento del salario mínimo. Foto: Transmisión Youtube

“Le informo al exministro que sí dijimos que era un grave error (subir al 10 % el mínimo) con importantes implicaciones en formalidad, empleo y fiscales. Lo dijimos muchas veces, una de ellas en un documento oficial que aquí les adjunto. Siempre consistentes”, comentó Santa María.

En el comentario que compartió Santa María se puede leer un concepto del Equipo de Investigación de la Anif, en el que hacían un llamado a hacer un incremento responsable en el salario mínimo del país, para evitar, sobre todo, que los incrementos en los niveles de empleo de ese entonces se frenaran.

Salario Mínimo 2024: esta es la posición de Fedesarrollo sobre el aumento

“Un incremento excesivo del salario mínimo, en vez de beneficiar a los hogares colombianos, podría tener consecuencias negativas sobre ellos, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos y a los menos educados, a las mujeres y a los jóvenes, quienes se verían enfrentados a mayores barreras para superar la pobreza”, comentó el directivo de la entidad.

Destacó que un incremento excesivo en el salario solo beneficiaría a quienes hoy cuentan con un empleo formal remunerado y con salario cercano al mínimo, mientras que afectaría a quienes se encuentran en búsqueda de un trabajo formal.

El salario mínimo es percibido por millones de colombianos. Foto: Contraloría de Bogotá

¿Por qué aumentar mucho el salario mínimo puede ser perjudicial?

La razón por la que se debe tener mesura al aumentar esta cifra radica principalmente en la inflación. Si se aumenta este ingreso, eso significa que las personas empezarán a recibir más dinero y este empezará a circular en mayor medida en las calles.

Esto a la vez permitirá que los colombianos puedan adquirir más productos y que las personas se vean obligadas a subir los precios de estos. Además, el desempleo también puede aumentar, pues las empresas pueden abstenerse de contratar personal hasta que no encuentren un equilibrio financiero nuevamente, pues esta situación aumenta los costos operativos de las compañías.