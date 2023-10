Salario mínimo 2024: ¿en cuánto quedaría si llegara a subir 10%?

No obstante, para cualquier trabajador, el incremento del salario representa una buena noticia, lo cierto es que para la economía estas alzas deben ser medidas, pues una decisión abrupta puede aumentar el dinero en circulación y así golpear la cifra de inflación.

“Hay que ser esta vez muy sensatos y responsables, y no adoptar un salario mínimo, ni concertado ni decretado, que tenga un impacto populista, solamente para congraciarse con los trabajadores”, dijo Cabal, quien apuntó a las posibles estrategias que usaría el Gobierno para seguir ganando el apoyo de trabajadores.

Esto se dio después de que el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, se refiriera hace algunos días a esa concertación, asegurando que el alza que se tendría que ver debería ser de dos dígitos. Es decir, no sería menor al 10 %.

¿Cómo se puede ahorrar ganando un salario mínimo en Colombia en 2023?

Hay que revisar también las suscripciones a plataformas de transmisión que se usan y cancelar las que realmente no utiliza o sobre las que tiene más dudas según el contenido u otro factor.

El principal consejo para no malgastar dinero al comprar en el supermercado es no hacerlo cuando se tiene hambre. Ir de compras cuando no se ha almorzado o se tiene el estómago vacío hará que una persona compre más de lo que realmente necesita.