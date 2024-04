Asoenergía reclama al Gobierno por posible racionamiento energético: “Un país no debería estar expuesto a que el fin de semana llueva”

“Estamos usando el cien por ciento de la capacidad instalada y no tenemos margen de error”

“Y lo llamo crisis, porque en realidad estamos en un momento de balance , tan estrecho entre la demanda y la oferta, que estamos usando el cien por ciento de la capacidad instalada y no tenemos margen de error o de resolver ningún tipo de evento o inconveniente o cualquier cosa que se presente”.

Así mismo, Fonseca indicó que el Gobierno había dado un parte de tranquilidad porque las lluvias llegarían, había dicho que “en abril iba a haber suficiente agua para recuperar los embalses”, pero sentenció: “Eso no ha pasado en realidad” .

Acto seguido, explicó lo que sí ha ocurrido: “No ha habido suficientes aportes hidrológicos [no ha llovido] y no solo hemos estado usando toda la capacidad térmica del país, sino que se está usando toda la capacidad hídrica, y así es muy difícil guardar agua, se están reduciendo los niveles de los embalses a los niveles críticos”.

“Entonces, ¿qué vemos nosotros? Pues que las medidas han sido un poco, digamos, tardías y como de última hora, porque no llovió y porque hay que hacer algo en última instancia para ver que no vaya a haber ningún inconveniente en términos de déficit”, dijo.

“No hay soluciones estructurales”

Y criticó: “No hay soluciones estructurales, no hay ninguna medida para que los usuarios se compensen al ahorrar, ni usuarios residenciales, ni usuarios industriales. No existe ningún programa específico de ahorro, con una meta o recuperación económica, por exponer una respuesta a la demanda”.

Fue enfática en que “un país no debería estar expuesto a que este fin de semana llueva. O sea, decíamos haber previsto tener la suficiente reserva, en términos de oferta, para tener la demanda, para no tener que estar en una situación donde hay esta discusión. Ojalá el ministro tenga razón, ojalá no haya ningún problema”.