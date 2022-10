Atención | Presidente Petro anunció que se cae el impuesto a las pensiones altas de la reforma tributaria

El presidente de la República, Gustavo Petro, en una declaración que hizo en la Casa de Nariño, anunció que se cae el impuesto a las megapensiones que estaba incluido en la reforma tributaria, noticia que dio el jefe de Estado en compañía de los ponentes del proyecto de Ley.

De la misma manera, el jefe de Estado dio a conocer otros cambios que tendrá la reforma tributaria relacionados con el carbón, el petróleo y las regalías que se generarán por ese tipo de sectores.

“No vamos a presentar un impuesto a las pensiones, segundo aspecto, modificamos la tributación del sector de hidrocarburos que trabaja con bienes públicos de propiedad de la nación, el petróleo y el carbón”, sostuvo Petro.

Explicó el mandatario colombiano que se mantiene la propuesta para que las regalías del sector minero no sean deducibles del impuesto de renta.

“Por un criterio básico y fundamental, los bienes del subsuelo son propiedad de la nación, son propiedad pública, son propiedad del pueblo colombiano y, en esa medida, la nación cuando concede su explotación económica por un particular tiene el derecho a unas regalías y, por lo tanto, estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión, no son deducibles del impuesto de renta”, detalló el jefe de Estado.

A renglón seguido, aseguró que se modifica la sobretasa al impuesto de renta que la ponencia de la reforma tributaria trae, para el sector petrolero y el carbonero, que ahora dependerán del precio internacional de cada materia prima.

“Entre más bajo sea el precio internacional, no habrá sobretasa. Aquí hay una fórmula matemática que traza unos percentiles de hasta dónde no hay sobretasa, de dónde a dónde la sobretasa para el petróleo es del 5 %, de dónde a dónde la sobretasa con un precio internacional es de 10 % y, finalmente, para precios superiores del petróleo al promedio de los últimos 20 años, entonces la sobretasa es del 15 %”, subrayó el jefe de Estado.

A su turno, por medio de su cuenta de Twitter, el senador Gustavo Bolívar celebró este anuncio e indicó que gracias a esto se descarta que las pensiones vayan a ser gravadas con impuestos. Esto, según el legislador, se logró gracias a un acuerdo entre las bancadas del Gobierno y el presidente Petro.

“GRAN NOTICIA Por acuerdo entre el Presidente @petrogustavo y las bancadas de gobierno NO SE GRAVARÁN las pensiones”, dijo Bolívar.

Aprobación reforma tributaria primer debate

Hace varios días, con una votación mayoritaria en todos los bloques de artículos, los 96 ítems de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, en su totalidad, recibieron el aval en las comisiones económicas del Congreso, en el primer debate, lo que podría abonar el terreno para un segundo y último debate en las plenarias de Cámara y Senado, menos controversial.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al terminar ese debate de votación y aprobación, que se extendió por 9 horas, destacó que se trataba de un récord en participación, haciendo referencia a la variedad de escenarios en los que se presentó y discutió la reforma.

Congreso de la República - Foto: Congreso de la República

Además, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, destacó esa jornada como singular, pues se aprobó una reforma que ellos consideran justa. Entretanto, el senador Gustavo Bolívar fue el encargado de entregar en el recinto el agradecimiento del presidente Gustavo Petro, por el visto bueno que le dieron a la propuesta, la cual inscribió el parlamentario como el insumo principal para “el salto social que tanto prometimos en campaña”.

Al final, la reforma tributaria aprobada en primer debate, hasta el momento, tendrá un recaudo de $ 22 billones de pesos, la mayor parte del cual los pondrá el sector de la industria extractiva, que tendrá una sobretasa en el impuesto de renta, al igual que el sector financiero y las electrificadoras.