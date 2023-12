¿Busca empleo para fin de año? Anuncian 25.000 vacantes de temporada para meseros, auxiliares y almacenistas

Aunque el 2023 no fue un buen año para las ventas, pues la Federación Nacional de Comerciantes reportó una considerable caída en esta cifra, que fue comparada incluso con la registrada el segundo trimestre del 2020, que fue la peor temporada de la pandemia por coronavirus.

Bogota, Colombia, Plaza la Mariposa de San Victorino market, vendor selling activewear, jackets and athletic shoes. (Photo by: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images) | Foto: Jeffrey Greenberg/Universal Imag