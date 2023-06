Casi la mitad de personas que compran vivienda no están afiliadas al Sisben y proyectos VIS están afectados por esto

La vivienda de interés social es uno de los proyectos inmobiliarios más atractivos para muchos compradores, principalmente porque es una de las alternativas más económicas para encontrar un nuevo hogar.

La idea es que quienes adquieran estos predios sean personas de bajos recursos, es por esto que se evalúa la condición a través del Sisbén, y se habría encontrado que una considerable parte de los compradores no tiene registro en el sistema.

El sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, conocido como Sisbén se convirtió en uno de los requisitos más importantes para adquirir estas viviendas, ya que muchas personas optan por hacer estos negocios gracias a los alivios financieros que ofrece el Estado, como por ejemplo el subsidio del programa Mi Casa Ya.

‘Mi Casa Ya’: Aumentó el promedio de subsidios para este 2023. - Foto: Getty Images

Este último ha sido objeto de polémicas porque muchos de los solicitantes se quedaron sin las ayudas, lo que comprometió severamente al negocio inmobiliario, además de que el programa quedó desfinanciado, tema que se habría superado gracias a la adición presupuestal del Gobierno de Gustavo Petro.

“Hemos aumentado el promedio de 33.000 subsidios al año, a garantizar 50.000 anuales a través del Plan Nacional de Desarrollo (...) Si uno mira con más amplitud, puede ver que pasamos de un ritmo promedio de 33.000 subsidios entre 2018 y 2020, a 50.000 que se garantizarán anualmente entre 2023 y 2026. La coyuntura ha sido superada y la tendencia va mejorando”, señaló Catalina Velasco, ministra de vivienda.

Este punto resulta clave, pues si bien las personas pueden tener tranquilidad que se garantizará el subsidio de Mi Casa Ya, ahora están sujetos a que el puntaje del Sisbén este dentro de los rangos para que se les pueda habilitar esa ayuda.

Estos son los pasos para solicitar el subsidio de Mi Casa Ya. - Foto: Diana Rey

El Ministerio de Vivienda explicó cuáles son los pasos para poder solicitar el subsidio:

Seleccionar la vivienda tipo VIS (Interés Social) o VIP (Interés Prioritario) de su preferencia.

Acudir al establecimiento de crédito, o entidad de economía solidaria de preferencia del hogar, para iniciar el proceso de compra del inmueble.

Estas entidades hacen una primera validación de requisitos a través de la plataforma que opera el programa, en la que se determina si se cumple con el requisito de Sisbén IV, no ser propietario de vivienda y no haber recibido subsidio de vivienda o cobertura anteriormente.

En caso de cumplir con estos requisitos, se gestiona el crédito hipotecario o leasing habitacional, con el establecimiento de crédito, o entidad de economía solidaria.

Estas entidades realizan el cargue de la documentación requerida en la plataforma del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El Ministerio realiza la priorización y asignación del subsidio, de acuerdo con los criterios de focalización del programa Mi Casa Ya.

Camacol pide que se reevalúen los mecanismos para solicitar subsidios de vivienda. - Foto: Camacol

El presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, Guillermo Herrera Castaño, aseguró que una de las estrategias para reactivar la compra de vivienda, es que se reajuste el modelo de solicitud de esos subsidios, además que volvería a traer confianza en los consumidores.

“Mi Casa Ya necesita un esquema de transición que devuelva la confianza a los hogares y a los empresarios. Una transición organizada impulsará la inversión y permitirá que hogares, en su mayoría con ingresos menores a 2 SMMLV, puedan acceder a una vivienda”, detalló el líder gremial.

Esta misma entidad presentó unos datos desde sus sucursales en las regiones, y encontró que el 40 % de los compradores no está inscrito en el Sisbén. De hecho, el 30 % de los interesados en proyectos VIS desisten del negocio, porque no cumplen con los requisitos para acceder a los beneficios estatales, y por sus finanzas no pueden realizar la compra.