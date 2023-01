Cobro de peajes: gremio de camioneros propone tarifas directamente proporcionales al estado de las vías

Uno de los gremios que está en la pelea por el cobro de peajes es Colfecar, que agrupa a los transportadores de carga. Hasta el momento, se han dado a la tarea de hacer investigaciones de lo que está sucediendo en la realidad en las carreteras donde hay cobro de peajes para ponerle el termómetro a los que están cobrando más, pese a estar en la lista de los que no deberían aplicar incrementos, según el decreto emitido por el Gobierno a través del Ministerio de Transporte.

La presidenta de Colfecar, Nidia Hernández, dijo este miércoles que, si bien desde hace rato venía el inconformismo entre los usuarios de las carreteras, ahora se evidencia lo que han venido reclamando con insistencia. “En los usuarios de las vías sin importar si son vehículos particulares, usuarios de los buses o vehículos de carga, existe desde hace años una insatisfacción con la calidad de la infraestructura vial versus las altas trifas de peajes, malestar que se tradujo en protestas en enero de 2021″, recordó la dirigente gremial.

Colfecar revisó el cobro de peajes luego de que en varios puntos se aplicaran incrementos pese a la congelación anunciada por el gobierno de Gustavo Petro. - Foto: Facebook @JavierSerrano.

¿Qué proponen?

Ante las vivencias que están teniendo los transportadores en las vías colombianas, Colfecar lanza la propuesta, según la cual, las tarifas que apliquen en los peajes deben ser directamente proporcionales al estado de las carreteras y a los servicios que prestan a los usuarios.

En ese contexto, señala Hernández que “hay peajes que no solo no deben subir su tarifa sino que incluso no deberían ser cobrados”.

Para ayudar al propio Ministerio, en la identificación de estos sitios, Colfecar dijo que elaboran un documento, con fotografías y todo, de los peajes que cobran, y caro, pero que el estado de las vías da ganas de llorar.

Nidia Hernández, presidenta de Colfecar. - Foto: Cortesía

Reclamo por aplicación de alzas

Otro de los reclamos que hizo la presidenta de Colfecar es que, entre los transportadores se generó una amplia expectativa, e, incluso, “una gran esperanza”, cuando escucharon las medidas del Gobierno, según las cuales, el congelamiento en el incremento de tarifas de peajes administrados por Invías y la ANI, llevaría a que el 80 % de las casetas no subieran sus cobros.

Sin embargo, en la práctica no ha sido así. “En el sector hay la sensación de que muchos concesionarios se aprovecharon de esto para realizar los incrementos en este mismo día (el 16 de enero, día en que salió el decreto)”.

Según Colfecar, con base en el seguimiento que han realizado al tema, hay peajes que incrementaron 25, 35 y hasta 48 %, pero -enfatizó Hernández- “el peaje más crítico ha sido el de Aburrá, de la concesión Debimar, que tuvo un incremento del 85,8 %, cuando en el listado que emite la ANI está dentro de las concesiones que tienen que acogerse al decreto”.

En consecuencia, de acuerdo con el pronunciamiento del gremio, Hernández anotó: “Seguimos esperando que, como ha dicho el ministro de Transporte, las concesiones reversen el incremento”.

Entre restricciones en puentes festivos para rodar; problemas en vías causadas por el invierno y mal estado de las carreteras, los transportadores de carga pierden 4 meses de productividad al año, / Foto: AFP - Foto: AFP

Camioneros pierden cuatro meses

Una de las circunstancias que rodea la movilidad en el país, según Colfecar, fue puesta sobre el tapete en esta coyuntura y es algo alarmante. En Colombia se habla mucho de baja productividad, tanto de los sectores como de los trabajadores, pero poco se corrigen los problemas que afectan esa variable y que dependen del Estado. Es el caso de la movilidad.

Al decir de la presidenta de Colfecar, un vehículo de carga pierde cuatro meses al año, entre problemas de movilidad causados por bloqueos, debido a las inconformidades sociales; restricciones para rodar en días festivos; los cierres de vía por deslizamientos y otros fenómenos ligados al invierno, y el mal estado de las vías.

Por esa razón, Nidia Hernández recordó que el sector transportador es uno de los que ha estado golpeado en materia de costos. Desde la pandemia, que llevó a la crisis a todos, hasta las situaciones actuales de la economía, como las altas tasas de interés, las alzas en el precio del dólar y el golpe a la productividad debido a las circunstancias que impiden la movilidad en el país.

Así las cosas, los transportadores del país están inconformes y piden que sus realidades sean escuchadas.