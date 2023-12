Urgente: grandes consumidores de gasolina tendrán que pagar más por el combustible. El ministerio de Hacienda tiene ya el borrador del decreto

No obstante, desde varios ángulos se venía insistiendo en varios puntos: que ya el precio internacional está bajando y no se necesitaría llevar el precio interno al internacional, que estaba en 16.000 pesos cuando se empezó a hablar de incrementos por galón en Colombia.

Y no es todo. Según el documento, “el presente mecanismo diferencial no aplica a empresas generadoras de energía ubicadas en Zonas No Interconectadas (ZNI), ni para los Sistemas de Transporte Terrestre Masivos de Pasajeros referenciados en el mencionado decreto de 2015 y en otra norma de 2007″.