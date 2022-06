“Con la reforma de Petro, los estratos medio y bajo terminarían pagando impuestos también”: Aurelio Suárez

Luego de que se conocieran las diferentes propuestas que tiene en mente el gobierno entrante de Gustavo Petro en materia tributaria, con miras a recaudar 50 billones de pesos, expertos advierten que pese a aumentar el rango de personas que pagarían impuestos en Colombia, esto no alcanzaría para cubrir todo lo que se necesita.

En entrevista con SEMANA, Aurelio Suárez, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, aseguró que el gobierno electo se ha puesto unas metas muy altas y se ha comprometido con organismos internacionales a que podrá lograrlo, razón por la cual, al final, terminará incumpliéndole a la gente o a esas autoridades como el Fondo Monetario Internacional.

“Cuando él dice cuáles son los puntos fuertes de la reforma, que es el impuesto al patrimonio para aquellos que superen un patrimonio de mil millones de pesos, que serían unas 100 mil o 150 mil personas, y que va a quitar lo de zonas francas y contratos de estabilidad jurídica, las cuentas no le alcanzan para llegar a 50 billones, si mantienen el propósito de llegar a esta meta”, explicó Suárez.

Según las cuentas hechas por este experto, el solo recaudo de personas naturales le representaría a la nación, basado en lo dicho por Ricardo Bonilla, 3 o 4 billones de pesos, que sumados a las demás estrategias planteadas en la reforma tributaria, llegarían apenas a unos 10 o 12 billones de pesos, dejando el interrogante sobre la forma en la que se recogerá el resto.

“O tiene algo oculto o no sé de dónde más se va a sacar plata para llegar a la meta que propusieron. A mi me llama la atención que por ejemplo no se hable de impuesto a los dividendos, no lo planteó, por lo menos en su exposición inicial (...) con lo que él presentó no va a llegar a los 50 y entonces tendrá que buscar en otros bolsillos de dónde sacar ese dinero que falta”, agregó.

Al preguntarle por la posibilidad de que se incumpla la posibilidad de no cobrar impuestos a los estratos medios, Aurelio Suárez sostuvo que incluso tendría que apuntar a los estratos medios-bajos, porque de lo contrario no alcanzaría la meta tan ambiciosa que se puso en materia de recaudo.

“Petro se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a cumplir con las requisitorias fiscales del fondo y esa es la raíz del problema, ahí es donde se habla de 50 billones, de los cuales 25 serán para abonar a deuda (...) aquí tenemos una encrucijada fiscal que para donde se mueva, va a pisar una mina quiebra pata”, concluyó Suárez.

En medio de todos estos análisis, el mercado sigue a la espera de los que tal vez sean los dos nombres más importantes del gabinete de Gustavo Petro, para los ministerios de Hacienda y Minas y Energía; mientras el mercado sigue en terreno volátil por cuenta de la incertidumbre sobre lo que pueda pasar con el país.

¿Qué plantea Petro?

El asesor económico de la campaña de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, reveló detalles de lo que será la reforma tributaria que se está preparando y con la cual se esperaría un recaudo de unos $50 billones. Aunque este valor dependerá del acuerdo que se logre para construir el proyecto de ley.

También precisó que actualmente no existe un borrador de esta reforma tributaria, sino “sólo ideas sueltas”, pero la idea es radicar el proyecto para que se pueda discutir en el primer periodo de sesiones del Congreso de la República con el propósito de que quede aprobada antes de diciembre de este año.

En cuanto al impuesto de renta, Bonilla dijo que la idea es equilibrar las cargas entre las empresas y los colombianos, ya que actualmente el 80 % de los ingresos por este impuesto viene de personas jurídicas y sólo el 20 % lo aportan las personas naturales.