Concesionarios urgen actualización de las tarifas de los peajes para acelerar la inversión y el crecimiento del país

J.M.C.: Al principio de año, las tarifas de los peajes deben ser ajustadas por el IPC con el fin de preservar su valor real, tal como sucede con todos los bienes y servicios de la economía. Así, mientras que los costos en los cuales incurren las concesiones para construir, operar y mantener las vías se ajustaron en función del IPC; los ingresos, por el contrario, se mantuvieron en valores constantes de 2021. Con la aprobación de la ley de adición al Presupuesto General de la Nación, el Gobierno nacional aumentó en 1,4 billones de pesos el presupuesto destinado al sector del transporte. De estos, 500.000 millones de pesos estarían destinados a cubrir el diferencial por el impacto del Decreto 050, no obstante, esta adición no contempla el menor recaudo de las iniciativas privadas por el no ajuste de peajes, cuya única fuente de ingresos es precisamente la de los peajes.