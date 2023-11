Contraloría alerta por apagón en Colombia: desorden en la Creg aumentaría tarifas de energía en todo el país

Overbye dijo que cree que los problemas actuales con la red de energía posiblemente resulten en un incremento en la generación eléctrica, particularmente mediante gas natural, y una mayor capacidad de almacenaje.(Photo by Brandon Bell/Getty Images) | Foto: Getty Images

¿Por qué la Contraloría alertó por un apagón?

Es preciso recordar que la Comisión de Regulación de Energía se habría quedado sin ningún miembro el pasado 8 de noviembre, tras la renuncia de José Fernando Prada, director de la Creg. Desde hace meses, había empezado la salida de miembros de este organismo. Pese a esa situación, el Gobierno Nacional no procedió con la definición de nuevos integrantes.

Esta situación se había mantenido estática hasta la noche de este 9 de noviembre, cuando el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, anunció a través de su cuenta en X el nombramiento del ingeniero Omar Prias como comisionado experto de la Creg. Pese a ello, esta decisión no sería suficiente para completar el quorum necesario para tomar decisiones frente a las tarifas y de cara a la llegada del fenómeno de El Niño y a un precio de energía mucho más alto en la bolsa.

La Contraloría se pronunció al respecto asegurando que el escenario actual de la Creg podría aumentar el riesgo de un apagón en el país, debido a que esa entidad debe tomar medidas sobre el funcionamiento del mercado de energía eléctrica y gas a nivel nacional. “A lo que se añade que mientras se mantenga esta situación, no se podrán tomar medidas en el tema tarifario, lo que podría significar un alto impacto para las finanzas de la Nación y para los mismos usuarios”, dicta el comunicado.

“Al no tener claras estas cuentas, no se observa cómo los prestadores del servicio van a recuperar estos saldos y si se va a materializar la limitación de suministro por insuficiencia financiera de los agentes del mercado de energía”, dice la entidad.