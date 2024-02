Crean frente para combatir fraude con el Soat, un problema que viene en ascenso

Así mismo, a medida que aumenta el parque automotor del país también crecen los accidentes viales, el año pasado a causa de estos eventos se registraron preliminarmente más de 1,1 millones de víctimas . De estas, más de 773.000 correspondieron a vehículos con Soat vigente, mientras que alrededor de 263.000 no tenían este seguro o no fueron identificados.

La mayoría de los accidentes viales que no fueron reconocidos como tales por la Adres correspondían a IPS no habilitadas o porque reclamaban por servicios médicos no habilitados para el Soat.