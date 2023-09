De no creer: este es el número de personas mayores de edad que no tienen documento de identidad, según el Banco Mundial

En un mundo lleno de avances tecnológicos, en los que se puede mostrar la identidad con solo acercar el rostro a un lector, o poner la huella en un dispositivo, o sacar el celular y abrir la aplicación donde está la cédula digital, parece imposible que un número tan alto de seres humanos no tengan ningún documento de identidad oficial.

Técnicamente, estas personas no están contadas en una nación y esa situación les limita el acceso a cualquier beneficio ciudadano, pues para todo se necesita probar la identidad.

La cifra estimada incluye la no tenencia de certificado de nacimiento, pasaporte, licencia de conducir o documento nacional de identidad, según el Banco Mundial.

Según el informe, la tenencia de documentos probatorios de la identidad jurídica no es solo un derecho básico, sino un asunto de derechos equitativos y sostenibles.

Muchos niños

De acuerdo con los análisis realizados por el Banco Mundial, a través de esta iniciativa, “las personas más afectadas por la falta de acceso a sistemas de identificación y registro civil viven principalmente en economías de ingreso bajo y mediano bajo de África subsahariana y Asia meridional” , pero no faltan casos en países emergentes.

La falta de identidad jurídica termina siendo un sello de pobreza, desigualdad y abandono del Estado. De hecho, dentro de los no contados que estimó el Banco Mundial, “muchos hacen parte de grupos marginados y más de la mitad de quienes no poseen documentos de identidad son niños cuyos nacimientos no se han registrado”.