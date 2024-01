Dólar cayó en la apertura de este jueves 25 de enero: la divisa se cotiza en $3.915 hoy

El dólar ha mantenido una tendencia alcista en Colombia, luego de pasar un diciembre relativamente estable y registrar una variación inferior a los $4.000, piso al que no ha vuelto desde hace varias semanas. Diciembre fue uno de los meses positivos para la variación de la divisa y para el consumidor colombiano , pues los precios sobre los $3.800 permitieron a muchos consumidores adquirir bienes importados sin pagar más por ellos.

Precio del dólar hoy 25 de enero: así se cotiza la divisa en Colombia

Respecto a la variación en los primeros minutos, la divisa no registra movimientos importantes, pues el precio máximo al que ha llegado es de $3.915 y el precio mínimo que ha logrado tocar es de $3.910. La divisa se cotiza a un promedio de $3.911.

