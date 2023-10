El bajo crecimiento y la alta inflación nos pueden convertir en una fábrica de pobres, advierte el presidente del Consejo Gremial

SEMANA: ¿Cuáles son esas preocupaciones transversales, me podría dar un ejemplo?

G.A.: Los problemas de ejecución en proyectos eléctricos y el subsecuente riesgo de apagón. Se necesita que los proyectos de generación que se vienen ejecutando hace varios años entren a suplir al sistema de energía en un momento crítico como la llegada del fenómeno de El Niño, el cual, según las mismas cifras del Gobierno, se puede extender hasta mediados del próximo año. Garantizar la entrada de esos proyectos requiere un ejercicio de coordinación monumental con comunidades, con actividades ambientales, con seguridad en los sitios donde la maquinaria no pasa. Sacar adelante un proyecto requiere un ejercicio de articulación que es uno de esos llamados repetidos que se le están haciendo al Gobierno. No estoy hablando de grandes discusiones de política pública, sino de las de tareas que no están avanzando.