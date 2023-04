El Ministerio del Trabajo miente cuando asegura que el BID apoyó la reforma laboral del Gobierno Petro, “no es cierto, no conocemos la reforma”

La entidad mandó un comunicado celebrando el espaldarazo de esa entidad internacional al revolcón que propone el Gobierno Petro. SEMANA confirmó que no existe tal apoyo: “El Banco no ha apoyado la reforma laboral, no la conoce. Ni le han pedido ayuda técnica”.