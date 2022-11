“El petróleo no es veneno”: la dura respuesta de Francisco Lloreda al presidente Petro, también dijo que 600 mil personas trabajan en el sector

En Colombia se está llevando a cabo la V Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, que trajo a la mesa una discusión sobre temas de la industria petrolera. Uno de los temas más recientes y controvertidos tuvo que ver con el expuesto por el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, en el que aseguró que “el petróleo no es veneno”.

“No es cierto que esta industria no genere empleo, qué dirán las 100.000 personas que trabajan en la industria y las más de 500.000 a lo largo de toda la cadena, ¿o será que no existen, o será que no importan?”, así lo manifestó Lloreda.

Y agregó: “Sin contar con el empleo que generan los recursos que aporta la industria a nivel regional a nivel nacional”.

El pronunciamiento se da luego de que el mismo presidente del Gobierno nacional, Gustavo Petro, encendiera la polémica nuevamente sobre el tema de hidrocarburos en Colombia. Esta vez, dijo que “el petróleo no genera empleo”, pese a que esa industria ocupa un espacio importante en las exportaciones del país en el exterior.

El mandatario colombiano pidió a las regiones que tradicionalmente son conocidas por el petróleo que miren hacia otras formas de economía, como la agrícola o el turismo, señalando que tienen mucho potencial en el ecoturismo.

“En mi opinión y fue lo que propuse allí en los días que yo estuve en campaña, en mi opinión el Casanare tiene una enorme posibilidad en la agricultura, la agroindustria que se deriva de ella y el turismo ecológico”, sostuvo Petro.

Y agregó el mandatario: “Y sobre estos tres temas fuertes, porque son altamente generadores de puestos de trabajo, el petróleo no lo es, estos sí, es decir, pueden incluir a la población del Casanare porque no son economía de gueto, son economías sociales”.

“Sobre esas tres ramas, agricultura, agroindustria y turismo, las cuales pueden construir la prosperidad de la sociedad del Casanare y sobre la sociedad llanera en general, ese es el camino que proponemos y hay que empezarlo a construir, mientras el mundo va alejándose del otro camino que tenía esa región del cual vivió de regalías”, anotó el jefe de Estado.

Sin embargo, Lloreda por su parte indicó que en la industria del petróleo y gas siempre estarán abiertos a un diálogo e insistió en la importancia de hacer una transición responsable. “Colombia puede avanzar en una agenda de transición integral y desarrollar otras fuentes de energía fortaleciendo su industria del petróleo y gas. Una transición energética responsable, alineada con una diversificación de las exportaciones que debe considerarse a partir de una transformación productiva en la que la economía crezca; y una fiscal que permita eventualmente sustituir los recursos que la industria le aporta al país, sin sacrificar la seguridad y la soberanía energética, ni renunciar a exportar petróleo y gas, y al derecho de millones de colombianos a vivir mejor”.

También hizo un llamado a no golpear el sector e indicó que tan importante como no detener la dinámica exploratoria del país es ejecutar los contratos existentes de exploración y producción, por lo que destacó la voluntad política y la articulación con el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos para optimizar y sacar adelante los contratos suspendidos.

El presidente gremial dejó una reflexión en medio de la discusión manifestando que la industria del petróleo y gas ha estado y sigue presente en el desarrollo del país. De no ser por ella, Colombia no tendría el nivel medio de desarrollo que tiene y dependería de hidrocarburos importados, perdiendo una fuente crucial de divisas, ingresos por regalías, empleos y contratación de bienes y servicios.

Según el líder de la asociación, Colombia no podría financiar los programas sociales de mayor impacto, entre ellos Familias en Acción, el de Alimentación Escolar, Vías Terciarias, y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). “Qué decir de los compromisos que se deriven de la paz total”, puntalizó Lloreda.