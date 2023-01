El Plan Nacional de Desarrollo y las reformas del gobierno Petro que llegarán pronto al Congreso de la República

El Plan Nacional de Desarrollo (PND), que deberá ser presentado en los primeros días de febrero, será el primer gran hito que determinará el rumbo que tomen las políticas públicas que el Gobierno Nacional espera implementar.

Y, por otra parte, la reforma laboral y de pensión serán presentadas en marzo. La dos han avanzado durante los últimos días del mes enero, pues la cartera en cargada de reunirse con los sindicatos, centrales obreras y empresarios, en este caso el Ministerio de Trabajo, han socializado diferentes puntos para el camino de construir esa hoja de ruta de cada uno de los proyectos, pues el manejo de la economía será un elemento fundamental para dar cumplimiento a las propuestas en los sectores de salud, energía, tecnología, agricultura y alimentos, medio ambiente y seguridad social.

Por su parte, en su informe, Edelman Global Advisory (EGA) Colombia, ‘Radiografía 2023: Panorama social, económico y político’, resaltó lo desafiante que será para Colombia el 2023, que arrancará legislativamente por la definición de la hoja de ruta del Gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo.

A esto se le suman una cantidad nunca antes vista de reformas estructurales que se espera se presenten todas durante el primer semestre del año y que terminarán por probar qué tan cohesionada está la bancada de gobierno en el congreso.

“Si bien el panorama con el que cerró Colombia en el 2022 genera incertidumbre, el 2023 será un año determinante en términos sociales, económicos y políticos. Queremos siempre estar a la vanguardia de las tendencias en materia de política pública que les permita a las empresas tener un contexto claro y transparente de los retos y oportunidades que se nos avecinan,” afirmó Daniel Quirogay, Vice chairman de EGA para América Latina.

Una vez socializadas las conclusiones más importantes del informe, estos temas se discutieron a profundidad en un panel que contó con la participación del Maria del Pilar López, Profesora e investigadora Universidad de los Andes; Ricardo Triana, director ejecutivo del CEA (Consejo de Empresas Americanas); Juan Camilo Dávila director para EGA Colombia; y Hanna Escobar, Program Manager y líder de políticas públicas en salud para EGA Latam.

Durante el panel, María del Pilar López comentó que: “el principal reto en términos económicos es la inflación, aunque a partir de febrero podremos como país empezar a ver una desaceleración que ayude a que la cifra de inflación ceda.” Adicionalmente, la docente insistió en que: “podemos esperar que el ingreso estatal sea alto, aunque no estructural, y que esto será también un reto en la medida en que se esperan grandes gastos estatales para el 2023, que no serán trascendentales en el largo plazo. En cualquier caso, el gobierno debe mandar señales de sostenibilidad fiscal para recuperar nuestro grado de inversión y no descuidar al sector privado” añadió.

En materia de salud, uno de los temas priorizados por el Gobierno Nacional, se espera que se defina el alcance del modelo preventivo y predictivo sin intermediarios, basado en la gobernanza territorial.

Las reforma laboral y pensional tendrá que buscar reducir el desempleo y la informalidad laboral, y asegurar los recursos para las personas de la tercera edad sin descuidar al sector empresarial.

A pesar de las críticas, el Gobierno priorizará durante este año el avance y ejecución de la Hoja de Ruta de Transición Energética Justa, al tiempo que buscará definir una política alrededor de la exploración y explotación de hidrocarburos en el país.

Como campo de interés para el Gobierno, se dará tramite al proceso de subasta del espectro de telecomunicaciones 5G, el cual será clave para el despliegue de esta tecnología. Por otro lado, se avanzará en incrementar los niveles de conectividad a internet en zonas rurales.

Otras de las grandes reformas es la reforma agraria integral, que buscará garantizar el derecho a la alimentación, mejorar la productividad y la competitividad del sector.

Para posicionar a Colombia como una “Potencia Mundial de la Vida” el gobierno buscará el Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental y la internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática.

Durante el cierre del evento, Ricardo Triana resaltó la importancia que tienen los espacios de discusión empresariales diciendo que: “este estudio es un magnífico abrebocas para identificar las perspectivas que serán tendencia en el 2023. En un momento de tanta incertidumbre, las empresas debemos tener claridad sobre la multiplicidad de factores que determinarán el rumbo de Colombia, para seguir participando activamente en abrir vías de comunicación con el gobierno que permitan ayudar al país.”