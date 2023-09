“El problema de América Latina es el transporte urbano e interurbano” según experto de la Unión Europea sobre la transición energética

“Tú no tienes las grandes ciudades de Europa con transporte eléctrico. ¿Por qué? Porque eso es un lío, un lío financiero, de contratación, tecnológico, de formación, entre otros. Yo creo que lo que hemos hecho en la cumbre de Bruselas, es poner en marcha una operación de: vamos a intentar planificar un poco a medio plazo, sobre la base de cada país. Por ejemplo, las prioridades en Colombia son muy claras y vamos a intentar empujar lo público y lo privado a todo el mundo”.

Colombia es un país que a nivel internacional ya demostró su intención al cambio energético, y en Europa lo reconocen, según lo que señaló el diplomático europeo, en ese continente no se han cuestionado, por ejemplo, sobre la descarbonización, o la contaminación de las refinerías de petróleo, temas que si se han adelantado en el país, y a pesar de las críticas, la comunidad internacional las avala, en el sentido que es una labor que todo el planeta debería estar desarrollando.

En Latinoamérica hay varios proyectos que buscan empezar a construir baterías para la movilidad sostenible, parques eólicos, plantas de energía solar, entre otras iniciativas como el hidrógeno verde, que si bien serán las claves de la transición, no se pueden concebir si se mantiene la expectativa de elaborar estos productos, para vendérselos a Europa, o a China, pues para Fernández, sería quedar en el mismo punto, pues no se aprovecharían en la región esos avances.

“El inversor internacional lo que busca es rentabilidad, pero ya no solo busca la rentabilidad, busca que sea verde, que genere inversión social y que haya estabilidad en lo pactado. Cuando tú te metes a producir hidrógeno verde, lo haces para producir por 30 años, no lo haces de aquí a la semana que viene. Tú vas a negociar unos términos con el país que van a satisfacer a todo el mundo, pero es no deja de ser una apuesta” agregó Fernández en entrevista con SEMANA, sobre lo que se debe tener en cuenta para preservar la inversión extranjera en la transición.