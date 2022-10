Empresas de Estados Unidos advierten posibles demandas por la reforma tributaria

Por el cambio de reglas de juego que se plantea en la reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro, el Consejo de Empresas Americanas (CEA) advirtió que se podrían venir demandas internacionales contra Colombia, pues se estaría incumpliendo el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

“La eliminación del literal J en el artículo 428 del Estatuto Tributario significa una violación al cumplimiento del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo cual podría desencadenar en demandas internacionales”, aseguró el CEA, que tiene como afiliadas a compañías que representan el 7,4 % del PIB y aportan más de 100.000 empleos directos en el país.

Según explica el gremio, “este cambio compromete la exención de no cobrar IVA ni arancel a los bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida cuyo valor no exceda los US$ 200 (aproximadamente $ 929.000) y sean procedentes de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o Tratado de Libre Comercio”.

Además, afirmó que volver a cobrar IVA a estos envíos tendría consecuencias negativas para los importadores y consumidores colombianos, en particular las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que suelen ser los principales beneficiarios del acceso y las oportunidades que ofrece el comercio electrónico mundial y un régimen viable de minimis y otras medidas de facilitación del comercio.

Otra preocupación del gremio es frente a las propuestas relacionadas con el sector de minas y petróleo, pues en la ponencia que fue aprobada en un primer debate se incluyó una sobretasa de renta temporal que será del 10 % en el 2023, del 7,5 % en 2024 y del 5 % en 2025.

La prohibición para deducir las regalías del impuesto de renta genera una “creciente intranquilidad” entre las empresas. - Foto: juan carlos sierra-semana

Además, se estableció una prohibición para deducir las regalías que pagan las empresas por la producción de hidrocarburos y minerales del impuesto de renta, una propuesta que genera una “creciente intranquilidad” entre las compañías estadounidenses.

“Esta medida afecta la competitividad del país y desincentiva la inversión extranjera, toda vez que la mayoría de los países permiten la deducibilidad de estos pagos en la depuración del impuesto de la renta. Esta modificación podría llegar a generar un desbalance en los contribuyentes de la industria”, aseguró el Consejo de Empresas Americanas.

Las alarmas en el CEA también están prendidas por la propuesta de someter al impuesto sobre la renta a las empresas extranjeras que tengan Presencia Económica Significativa (PES) en Colombia, lo que afectaría a las plataformas digitales como Netflix y Uber.

Al CEA también le preocupa el trato diferencial a las empresas extranjeras que operan en la economía digital. - Foto: NETFLIX

“Dicho cambio va en contra de lo que establece la Ocde de no promulgar medidas unilaterales y da lugar a aumentos significativos de precios para el consumo” manifestó el CEA. Además, esto podría llevar a que Colombia sea vista “como una jurisdicción que no respeta los derechos básicos de los contribuyentes, así como los principios de la tributación internacional”.

Adicionalmente, el gremio manifiesta que en el país aún no está regulado el marco bajo el cual operan algunas de las empresas de economía digital, por lo que “un régimen tributario preocupa en un contexto en el que no existen reglas de juego claras para operar”.

El CEA le hizo una invitación al Gobierno nacional para que tenga en cuenta sus preocupaciones y propuestas para “la construcción de una reforma tributaria que reconozca la importancia del sector privado y la inversión extranjera en el desarrollo social y económico del país, así como su impacto en la vida de los colombianos”.

El pasado 6 de octubre, la ponencia de la reforma tributaria fue aprobada en el Congreso de la República con un contundente apoyo, que podría abonar el terreno para un segundo y último debate en las plenarias de Cámara y Senado, pues solo se necesitan tres debates, porque el proyecto de ley fue radicado con mensaje de urgencia.