En medio de pullas por la institucionalidad cafetera, anuncian cambios en el fondo de estabilización de precios

“Al crear el fondo no se pensó en financiarlo mejor en los momentos en que los precios subieran para que sirviera más cuando viniera el descenso de precios. Por eso hay que reformular su financiación, pues cuando este se active (el fondo aún no ha empezado a entregar recursos) los 330.000 millones no van a dar un brinco”, advirtió Bonilla y explicó que no se ha activado porque hoy el costo promedio de producción de café es de 1,2 millones por carga, un nivel aún por debajo de precio internacional.