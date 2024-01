En plena caída de las importaciones, hay líos informáticos con la Dian y temor por una resolución. ¿Qué está pasando?

Los primeros aceptan que, si bien ya se han arreglado varias fallas, persisten algunas graves como las de no poder sacar el recibo de pago y tener que intentar muchas veces. Eso no solo les genera pérdidas, que calculan en 50.000 millones de pesos diarios –derivadas de pagos de bodegaje, retrasos en transporte y reprocesos–, sino también temores de posibles multas, pues por ley están establecidas sanciones por uso inadecuado del sistema. “La investigación no sería inmediata, sino en tres o cuatro años, pero las multas que pone la Dian en estos temas son estrambóticas. Tengo casos de 54.000 millones de pesos por un error formal”, dice Javier Díaz, presidente de Analdex, gremio de exportadores e importadores.