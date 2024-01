“Dian está adquiriendo un carácter de persecución muy peligroso en este Gobierno”: Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal Sanclemente, le hizo un claro llamado al presidente Gustavo Petro: le reclamó no confundir a la opinión pública sobre los cierres temporales de establecimientos comerciales que ha efectuado la Dian.

Cabal Sanclemente asegura que los grandes establecimientos sí están cumpliendo la normativa de la Dian para la expedición de la factura electrónica y resaltó que esa entidad tiene la información de las compras que se efectúan en el país.

En esta conversación con SEMANA, el presidente nacional de Fenalco advirtió que este ha sido el Gobierno más hostil con los empresarios en la historia de Colombia y dejó clara su preocupación sobre la intención de una nueva reforma tributaria anunciada por el presidente Petro: afectará la capacidad de ahorrar, invertir y consumir en el país.

SEMANA: Usted le pidió al presidente Gustavo Petro que no confunda a la opinión pública sobre los cierres de establecimientos comerciales que efectuó la Dian, señalando que se dieron por un asunto de factura electrónica y no por el no pago de impuestos. ¿Cuál es la confusión acá?

Jaime Alberto Cabal (J. C.): Cuando el presidente dice “paguen sus impuestos” se está generando una afirmación temeraria que hoy también la ratifica el director de la Dian, dejando un manto de duda, como si las grandes superficies que han sido cerradas no pagaran impuestos. Es una afirmación muy delicada porque, además de tener efectos reputacionales, tiene un impacto en una trayectoria de cumplimiento de la ley desde hace muchísimos años.

Es tan temeraria la afirmación que se da por un problema de un tecnicismo en la factura electrónica, por la forma como se le entrega al cliente. Pero, cuando se entrega, ya la Dian previamente tiene toda la información de esa factura electrónicamente. O sea: es imposible que se evadan impuestos porque ya la Dian sabe qué se factura electrónicamente, así la factura no se haya entregado físicamente o se haya enviado por mail o esté colocada en una página web.

Entonces, esta es una afirmación que está generando muchísimo malestar, no solamente en los establecimientos comerciales, sino entre la gente a la que le cierran el establecimiento por un aspecto técnico, que no está incumpliendo la ley, sino que es una interpretación de cómo se entrega la factura.

SEMANA: Presidente, entonces, ¿cómo resolver ese tecnicismo para que los empresarios, los establecimientos y el Gobierno hablen el mismo lenguaje y la gente entienda qué está pasando con la factura?

J. C.: Desde que el cliente paga en una caja registradora, esa factura electrónica queda digitalizada y la Dian tiene conocimiento de ella. Por eso digo que el hecho de crear un manto sobre que se está evadiendo impuestos, o se podría evadir impuestos, es absurdo totalmente, y la Dian lo sabe.

Si uno como cliente entra a un establecimiento y, por ejemplo, no quiere dar los datos que le preguntan para entregar la factura, al no dar los datos, no tener el correo electrónico, ni la cédula, ni el nombre, esa factura va a un punto de atención donde el cliente puede ir a reclamarla.

Pero, el hecho de que se desplace dentro de un almacén a 20 metros, la Dian lo considera como que se está poniendo trabas al cliente, cuando es el cliente el que no ha querido dar información. Aquí lo que está haciendo la Dian es una franca y descarada persecución.

El funcionario explicó lo sucedido con almacenes Olímpica. | Foto: Semana

SEMANA: Con esto, presidente, entonces, ¿se está o no cumpliendo la resolución de 2020, que es la que cita la Dian al aplicar estas sanciones?

J. C.: No se está incumpliendo. Hay una interpretación de cómo entregar el documento físico, pero no se está incumpliendo. Y la Dian, antes de estar buscando la paja en el ojo ajeno, cuando tiene una viga en su propio ojo, debería más bien preocuparse de solucionar todos los inconvenientes que tiene su plataforma de importaciones, que ha estado causando millonarias pérdidas a los importadores durante más de 55 días. Pero para eso sí no hay sanciones. La Dian está adquiriendo un carácter de persecución que es muy peligroso en este Gobierno.

SEMANA: Justamente ustedes, como empresarios, habían hecho un llamado a que la Dian extienda los plazos por el problema que hay en la plataforma de importaciones. ¿Qué les han respondido?

J. C.: Son excusas y excusas. Dicen que se está actualizando la plataforma cuando lo que se tiene es una plataforma obsoleta y Colombia renunció a un crédito del Banco Mundial para establecer una nueva plataforma. Ahí sí son excusas. Pero no dicen cuántos miles de millones se han perdido por esa situación.

SEMANA: Al ver los cierres de los establecimientos de Olímpica y el Éxito, además del señalamiento a la empresa Van Camps por acoso laboral, ¿cómo califica el inicio de la relación del Gobierno y los empresarios para este 2024?

J. C.: Cada día que avanza, un día más de Gobierno, es un día más detenido con el sector empresarial porque es un día donde más se sienten hostilidades de parte, no solamente del presidente, sino de todos sus funcionarios o de la mayoría de sus funcionarios.

SEMANA: ¿De cuáles funcionarios?

J. C.: No quisiera hablar con nombre propio. Cada caso que sale a la palestra pública en relación con una situación de empresa tiene detrás un funcionario que está generando hostilidades y no un buen ambiente. Yo creo que este es el Gobierno de la historia de Colombia donde más estigmatización hay sobre las empresas o los empresarios, que son los que generan empleo, pagan impuestos y crean oportunidades de riqueza y desarrollo.

BOGOTÁ, 2 de marzo de 2023 - El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, da una rueda de prensa donde presento la gran encuesta sobre el proyecto de la Reforma Laboral. (Colprensa-John Paz). | Foto: John Paz / Colprensa

SEMANA: El anuncio que hizo el presidente Petro de una nueva reforma tributaria (o de una reforma a la reforma tributaria) en el que plantea reducirles los impuestos a las empresas y subirlos para las personas naturales, ¿puede mejorar esta relación?

J. C.: Cualquier anuncio de una nueva reforma tributaria como la que se está planteando es muy peligroso para el país. Es un anuncio que no ha tenido ningún desarrollo, hay que esperar. Pero el hecho de que se les cobren más impuestos a las personas naturales, ya de entrada, es quitarle más plata en el bolsillo a la capacidad de ahorrar, a la capacidad de consumir o a la capacidad de invertir en Colombia.