“Con los cierres no solo pierde el comercio. También pierde el Estado porque no se genera IVA e impuestos”: Fenalco tras medidas de la Dian

Desde el empresariado, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal Sanclemente , le pidió al presidente Gustavo Petro no confundir a la opinión pública sobre las motivaciones de esa decisión y le recordó que con esas medidas también pierde el Estado.

Sin embargo, tanto esa medida que tuvo lugar el 2 de enero y la que aplicó la Dian contra el Éxito del centro comercial Unicentro de Bogotá se dio, según la Dian, por irregularidades en la expedición de la factura electrónica, más no por el no pago de impuestos.

“Hacemos desde Fenalco un respetuoso llamado al Presidente y a los demás representantes del Gobierno, a no confundir a la opinión pública, generando un manto de duda sobre el comercio y empresas comprometidas con el crecimiento del país, por el contrario, se le debe reconocer como uno de los sectores con mayor dinamismo en la economía colombiana y gran generador de empleo”, reclamó el presidente nacional de Fenalco.

Esa agremiación enfatiza que con los cierres a los establecimientos no solo pierde el comercio, sino que también pierde el Estado, porque no vender significa no generar IVA e impuestos, que son las partidas que esos almacenes le pagan a las arcas públicas.