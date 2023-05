En reforma pensional, ‘Imposible bajar el umbral de 3 salarios mínimos, eso ya está modulado’: ministra de Trabajo

Calentura al rojo. Esa será sin duda la temperatura que tendrán los debates en el Congreso de la República, alrededor de la reforma pensional. Este martes 9 de mayo, solo en un escenario preliminar abierto por la Comisión Séptima de Senado, para adelantar una audiencia pública, fueron escuchadas decenas de voces que tienen algo que decir sobre el proyecto de ley que plantea un esquema de pilares para armonizar el sistema de aseguramiento en la vejez.

Las fricciones se asomaron en varias oportunidades en el escenario en el cual, cada uno pareció llevar su realidad. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien lidera tanto este como el proyecto de reforma laboral, una vez más sustentó el contenido. En particular, ante la lluvia de propuestas que advierten sobre el riesgo económico que implicará para la nación, trasladar el ahorro de los colombianos que está en los Fondos Privados de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones, hasta los 3 salarios mínimos, la funcionaria dio un no tajante. “Imposible bajar el umbral. Eso está modulado”, señaló la ministra que, en paralelo, insiste en que la reforma se está construyendo de manera consensuada, a partir de un diálogo social.

Según la ministra, de bajarse más el umbral, que ya estaba en 4 salarios mínimos, se perdería la esencia que buscan con el sistema pensional, y es fortalecer el modelo público.

Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, también intervino en la audiencia pública, y dijo que lo hacía “con doble sombreo”, uno de ellos, el de ser integrante del Comité de Regla Fiscal, que también ha sugerido bajar el mencionado umbral de 3 a 1 salario mínimo.

Reforma pensional radicada en el Congreso. - Foto: Foto suministrada a SEMANA por el Ministerio de Trabajo

De esa manera, la cartera del trabajo se ratifica en una reforma con un pilar solidario, para cubrir con un subsidio inicial de 223.000 pesos (tres veces más que el actual, de Colombia Mayor) a las personas que llegaron a 65 y ya no tienen posibilidad de contar con un ingreso para su vejez. “Queríamos que ese subsidio fuera de medio salario mínimo, pero la Regla Fiscal no lo permitió, y la respetamos. Sin embargo, a medida que se dinamice el crecimiento económico, queda abierta la puerta para que se pueda incrementar ese pilar solidario”, sostuvo Ramírez.

Los tres pilares restantes son el semicontributivo, el contributivo y el voluntario, los cuales, pueden ser combinados por un aportante, según su posibilidad económica, y ya han sido ampliamente estudiados, criticados y señalados de riesgo de no ser sostenible. Principalmente, el contributivo, que es donde está la obligatoriedad de pasar los ahorros de los que ganan hasta tres salarios mínimos y hoy están en AFP, para Colpensiones.

Todos los que opinaron resaltaban aspectos de la reforma, lo que indica que no toda es rechazada. Hasta los Fondos privados destacaron en la audiencia pública algunos puntos del proyecto de ley. Miguel Largacha, del Fondo Porvenir, por ejemplo, recordó que todos los estudios recomendaron una reforma integral para la protección de la vejez. No obstante, hay que señalar que la ministra Ramírez habló de que no se incluyeron cambios para los regímenes especiales, ni se tocó la edad de la pensión, por lo que, seguramente, en unos 15 años (a 2038) será necesario hacer otra reforma.

En Colombia hay un abultado gasto, pero no se logra cobertura en pensiones. - Foto: Getty Images

Entre tanto, Largacha destacó como aspectos positivos de la reforma, el hecho de que unifica el sistema, al eliminar la competencia entre lo público y lo privado; amplía el pilar solidario y reduce subsidios a pensiones altas. Pero también se fue lanza en ristre contra falencias, como la de no aumentar la cobertura pensional, que está atada a la informalidad en el trabajo.

Para Largacha, el pilar contributivo debe ser todo, de ahorro individual, de lo contrario, se seguirán irrigando grandes sumas de recursos públicos, a subsidiar, como se hace en el régimen de prima media que maneja Colpensiones. Al menos, dicho pilar, que está planteando el paso de cotizantes de AFP para Colpensiones, hasta 3 salarios mínimos, debería ser de solo un salario mínimo.

Gremios de un lado y de otro, pilotos que defendieron su régimen aparte, manejado en una cuenta especial; pensionados, no pensionados que abogaban por incrementos en las mesadas o los que reclamaban la mesada 14. Cada uno defendió lo suyo.

Por momentos, la ministra Ramírez salía a replicar algunos sablazos, como el que escuchó de una participante que sostuvo que lo que están haciendo en materia de solidaridad no es distinto a lo que hay, a lo que la funcionaria respondió que “no, por no compartir el contenido incluido en un sistema pensional, se puede decir lo que no es”, pues con la propuesta, que fue comparada con la que hizo Álvaro Uribe en el pasado, se estaba sacando a 3 millones de adultos mayores de la pobreza.

Los debates de la reforma pensional, apenas empiezan.