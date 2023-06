Enfrentando la crisis: las estrategias del Gobierno Petro para resolver la situación en La Guajira

El presidente Gustavo Petro declaró hace algunos días la emergencia económica y social en La Guajira, uno de los territorios del país más golpeados por la pobreza y el hambre. Con la decisión, el mandatario busca frenar la muerte de indígenas tras el abandono estatal de varios años.

Por esa razón, durante esta última semana de junio, Petro se movió, junto con varios miembros de su gabinete a esa zona ubicada en una de las costas colombianas.

Allí empezó a despachar durante estos últimos días, en los que ha logrado acuerdos y ha tomado decisiones importantes para transformar a ese departamento, que es azotado por la sequía y los calores extremos.

La agenda del mandatario ha estado marcada por conversaciones con diferentes sectores, para mejorar la productividad y empoderar a los habitantes de esa zona. Estas son algunas de las estrategias acordadas.

El presidente aseguró que el malestar se produjo debido a un mecato que se comió en la Alta Guajira. - Foto: Presidencia

Programa ‘Saber Hacer Vale’ empoderará a 300 mujeres wayuu

Durante la gira, el Ministerio de Trabajo anunció la apertura de una oficina del programa, que certifica las competencias que una persona ha adquirido a lo largo de su vida, para facilitar el acceso al mercado laboral.

La oficina entrará en funcionamiento desde agosto y el proceso de captación y evaluación de los saberes, a cerca de 300 mujeres wayuu, tendrá una duración de 6 meses. Finalmente, se podrá certificar a cada una de ellas ante el Ministerio de Trabajo.

La ministra Gloria Inés Ramírez aseguró que la tasa de desempleo de Riohacha, capital de La Guajira, es de un 15,8%.

En su cuarta convocatoria, el programa estará dirigido a 2.500 personas, divididas en un 30% de migrantes, mujeres campesinas, reincorporados, de economía solidaria y de turismo.

@MintrabajoCol abrirá una oficina especial del Programa de Certificación y Capacitación 'Saber Hacer Vale' en La Guajira. Cerca de 300 mujeres serán beneficiadas.



Ministra del Trabajo, @GloriaRamirezRi, entrega más detalles de este importante anuncio👇🏾https://t.co/z3fNmFD7nF pic.twitter.com/D6ZZA75ZnD — MinTrabajo (@MintrabajoCol) June 28, 2023

Nuevo aeropuerto, obras para conectar a municipios y más avances en infraestructura

El Ministerio de Transporte es otra de las carteras que tendrá un duro trabajo en el departamento. Uno de los proyectos más ambiciosos es en el que se propone la construcción de un aeropuerto para que se pueda hacer turismo sostenible.

La Aeronáutica Civil asegura que existe una zona apropiada para la construcción del mismo, que se encuentra en el sector denominado como ‘El Paraíso’. Allí, se podrá construir una pista a unos 1.800 metros sobre el nivel del mar.

Otro de los avances es la construcción de un corredor vial. Esa cartera aseguró que municipios como Pucheo, Nazaret, Pto Estrella, Guachuguari, Uribia, La Unión y López, necesitan de una fuerte inversión para mejorar su conectividad. Son cerca de 30.000 millones los que el Gobierno destinará.

LA GUAJIRA, COLOMBIA - 24 DE SEPTIEMBRE: Una mujer lleva una canasta mientras camina sobre un terreno seco cerca del río Ranchería, donde vive el pueblo wayuu, luego de enfrentarse a la expansión de la mina de carbón Cerrejón en La Guajira, Colombia el 24 de septiembre. En el Provincial Reserva, una región semidesértica de Colombia, Cerrejón (la mina de carbón a cielo abierto más grande de Colombia y América Latina, y la décima más grande del mundo) ha creado desigualdades ambientales, problemas cardiovasculares, daños en la piel y contaminación. El río Ranchería ha transformado la dinámica del agua, afectando a los Wayuu. (Foto de Lis Mary Machado/Agencia Anadolu vía Getty Images) - Foto: Getty Images

Además, se abrirá una nueva convocatoria para que las juntas de acción comunal puedan postularse nuevamente y sean tenidos en cuenta en la iniciativa denominada ‘Caminos comunitarios de la paz’.

El proyecto de transformación en La Guajira comienza.

Nos embarcamos en un emocionante viaje hacia un sistema integral de transporte. Con una ubicación privilegiada en la alta Guajira para un aeropuerto con una pista de más de 1800 mtrs, trabajada en colaboración con la comunidad pic.twitter.com/vowmyqRQWh — MinTransporte (@MinTransporteCo) June 28, 2023

Proyectos de desarrollo agropecuario que beneficiarán a 163 productores

Otro de los ambiciosos proyectos que espera sacar adelante el Gobierno en La Guajira es el que busca erradicar el hambre. Junto al Ministerio de Agricultura, cinco entidades firmaron una alianza denominada ‘Alianza por el hambre cero’. Esta beneficiará a unas 150 comunidades, garantizando que las poblaciones en extrema pobreza puedan acceder a más alimentos.

La Agencia de Desarrollo Rural además anunció la entrada en marcha de dos proyectos para el desarrollo agropecuario que beneficiará a 163 productores que están en Riohacha y Maicao.

Entidades como el Banco Agrario anunciaron la entrega de 21 créditos a pequeños empresarios. Además, el gerente del Instituto Colombiano Agropecuario también anunció 500 dosis de vacunas para animales y que serán entregadas a campesinos de la zona.

#LaReformaAgrariaEsImparable | El agro se une para dar cumplimiento al derecho a la alimentación en La Guajira, firmando la Alianza por el #HambreCero que beneficiará e impactará a 150 comunidades del departamento. #GobiernoConElPueblo pic.twitter.com/77zYp8LxFB — Min. de Agricultura (@MinAgricultura) June 27, 2023

Presidente Petro dijo que por culpa de un “mecato” que se comió con agua en la Alta Guajira sufrió una intoxicación

Sorpresa para la comunidad kogui generó la inasistencia del presidente Gustavo Petro a un evento en una zona de resguardo de esa comunidad indígena en La Guajira, en el que les fueron devueltas dos máscaras ancestrales recuperadas en Alemania.

Desde la Casa de Nariño se informó que el mandatario colombiano no pudo estar en ese evento debido a que presentó un quebranto en su salud, el cual fue explicado por el propio jefe de Estado luego de retomar su agenda en La Guajira.

Según el presidente Petro, sufrió una intoxicación cuyos síntomas se empezaron a presentar el martes de esta semana en horas de la noche, luego de que comiera un “mecato” con agua de la Alta Guajira, lo que desencadenó su malestar estomacal.

“Ayer me enfermé, por eso no puedo estar en el trajín del día de hoy, y hubiera querido ir a la comunidad kogui. Me enfermé básicamente porque comí allá en el extremo norte alguno, nosotros le decimos mecato, hecho con agua y aquí me tienen”, detalló el presidente Petro.

Y expresó el jefe de Estado: “Entonces, estaba ahí acostado oyéndolos, los que han hablado, y me preguntaba qué pensará una madre Wayuu cuando tiene a sus hijos que exactamente con ese tipo de enfermedades, deshidratación y que, contrario a lo que me pasa, los lleva a la muerte”.

en La Guajira esperaban al presidente Petro, pero no llegó - Foto: SEMANA

“Miles de niños y niñas han muerto en la Guajira. No exactamente de falta de comida, sino de falta de vida. ¿Qué pensará esa señora cuando escucha aquí, escucha empresarios o allá en los periódicos o en las emisoras hablar de centenarios de millones de dólares sobre proyectos”, sentenció Petro.