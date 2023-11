Es falso que el Gobierno esté de pelea con los gremios: asegura Camilo Sánchez, presidente de Andesco

Sánchez aclaró que, como en cualquier área, no todos los gremios son iguales, pues hay unos que hacen bien su tarea y otros no tanto. En el país hay más de 400 y el Consejo Gremial reúne a 32, que en su concepto lo que hacen precisamente es abrir compuertas para hablar con el Gobierno y conectarlo con los cacaos . “Vale la pena recordar, que esta no es la primera vez que un presidente en ejercicio se reúne de esta manera con los grandes empresarios, también ocurrió durante el gobierno de Samper y en su momento llegó a unos acuerdos con ellos ”, subrayó y añadió que la labor de los gremios es proveer la parte técnica para poder cumplir los compromisos en los que trabajan los cacaos, en áreas como educación o salud y “nosotros entregamos los estudios que los mismos empresarios han ayudado a pagar”.

El presidente de Andesco dijo que es importante tener presente que cuando le dicen no a una de las propuestas del Ejecutivo, no es una pelea, sino una herramienta para poder buscar soluciones y llegar a puntos de equilibrio trascendentales. “Ni los gremios, ni las empresas hacen oposición, presentamos postulados para ser estudiados y llevados a consideración a los entes respectivos como los ministerios o el Congreso de la República”, enfatizó.

Relevo de liderazgo

El Consejo Gremial, que lidera Germán Arce, presidente de Asofiduciarias, ha sido bastante crítico de las reformas sociales del Gobierno, en particular de la laboral y de la de la salud. Sánchez prevé que para el 13 de diciembre se conocerá quién presidirá al gremio de gremios en 2024 y su propuesta es que en este no se establezcan gremios de primera, de segunda ni de tercera, pues todos los miembros tienen derecho a aspirar a la presidencia.

“Siempre lo he dicho, lealtad no significa sumisión. Y eso no quiere decir que cuando uno diga que no a una cosa, sea enemigo de aquel a quien le niega esa cosa”, reiteró, al tiempo que señaló que la principal tarea para trabajar será en buscar soluciones para mejorar la seguridad en el país, tanto física como jurídica. También pidió no imponer las reformas a las malas, pues de esta manera podrían generar unos daños colaterales gigantescos.