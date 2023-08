“Están cañando con el índice de precios”: minHacienda lanza dardo a las EPS por cifras y deudas de hace 10 años

Qué dijo el MinHacienda a las EPS por crisis financiera

Bonilla también comentó que no entiende por qué las entidades de salud dicen que los costos son más altos, si no hay indicadores económicos que soporten ese aumento. “Aparentemente, están cañando con el índice de precios”, declaró.

¿Qué pasaría con la medicina prepagada si Sanitas, Compensar o Sura quiebran?

“Van a tener que apelar a pagar sus propios servicios, a pagar sus medicamentos, a una serie de cosas a las que no queremos llegar hoy. Este sistema las garantiza y yo estoy seguro de que las puede garantizar más tiempo. Pero si ello no ocurriera, y digamos fracasa el sistema como tal, lo que ocurre en otras sociedades es que las personas terminan pagando de su bolsillo y ahí abrimos un espacio muy grande a la inequidad, porque habrá quienes pueden pagar una medicina prepagada, quienes pueden pagar un servicio particular, pero quienes no tienen capacidad de hacerlo, pues van a tener un problema de acceso y un problema de salud que como sociedad podemos evitar”.