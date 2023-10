Exministros de Energía advierten por grave situación del sector: “quienes más se afectarán si no se toman las medidas a tiempo son los usuarios”

Además, reiteraron que desde hace meses se viene alertando al Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre la inminencia de esta crisis, pero estas no han sido atendidas por parte de los funcionarios actuales, al punto que se ha permitido el deterioro de los niveles de amenaza sistémica que enfrente el país.

Ante la advertencia de Asocodis sobre un posible apagón, el ministro de Minas, Ómar Andrés Camacho, aseguró que el Gobierno no permitirá que el país enfrente problemas en el suministro de energía. | Foto: lope medina

“Estamos plenamente convencidos de que, no obstante lo anterior, no es inevitable la implosión financiera del sector. Pero lograrlo se requiere reconocer que la ventana de oportunidad para actuar se está cerrando y que el único camino que queda hoy es el de la financiación por parte del gobierno—como la que se ha prometido a través de Findeter y no se ha materializado—de la totalidad de los saldos de la opción tarifaria vigentes. Esta deberá ser pagada por los agentes una vez las condiciones de normalidad retornen al sector”.