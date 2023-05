Gobierno entregará primer grupo de predios a campesinos, este jueves, del acuerdo con Fedegán: ¿quiénes se beneficiarán?

El presidente de Fedegán se reunirá este domingo con la ministra de Agricultura para analizar en detalle el artículo 61 que no estaba en el PND.

En San Marcos (Sucre) se llevará a cabo la primera entrega de predios a familias campesinas como resultado del Acuerdo de Tierras firmado entre la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) y el Gobierno Nacional. El evento será este jueves 11 de mayo a las 4:00 p. m.

A la jornada asistirán la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez; el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega Medina; el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie Rivera; otros funcionarios de entidades como la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y el Banco Agrario de Colombia; y los labriegos beneficiarios.

También estará el gerente técnico de Fedegán, José De Silvestri Pájaro; los integrantes de la Coordinación Bolívar-Sucre de Fedegán liderados por Jesús Marceliano Zapata Obregón; directivos del gremio, cúpula de la ganadería colombiana y productores de la zona.

El predio se denomina Agrolonja, una gran empresa dedicada desde hace más de 19 años a la ganadería (ceba intensiva) y la porcicultura. Es un proyecto con riego permanente y forraje los 365 días del año que, además, produce carne sostenible. Cuenta con diversos sellos que dan cuenta de su trabajo en materia de protección de la naturaleza, bienestar y sanidad animal.

Cuenta con diversos sellos que dan cuenta de su trabajo en materia de protección de la naturaleza, bienestar y sanidad animal. - Foto: LEON DARIO PELAEZ

De la extensión total de la empresa, una parte fue vendida a la Agencia Nacional de Tierras y lo que será entregado este jueves serán más de 100 hectáreas. “Esta es, quizás, una de las zonas más productivas de la región y será entregada a un grupo de campesinos beneficiarios de la reforma agraria que impulsa el Gobierno nacional”, afirmó Lafaurie Rivera.

Agregó que “vendrán otras entregas más como resultado del trabajo conjunto que hemos hecho Fedegán y la Agencia Nacional de Tierras”.

Sobre Agrolonja, el presidente ejecutivo del gremio, destacó que es una empresa altamente productiva cuyo trabajo no se puede detener. “Tiene unas 6000 cabezas de ganado. El sistema de riego es imponente y entiendo que hay más de 120 personas trabajando”.

El dirigente gremial expresó que en el evento del jueves tendrá la oportunidad de dialogar con la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, “pero el domingo nos reuniremos para analizar detalladamente el ‘articulito’ que quedó incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo y que no estaba originalmente en el documento”.

A la nueva ministra, el alto ejecutivo le solicitó convocar la mesa de trabajo que se estableció en el Acuerdo de Tierras firmado con el presidente Gustavo Petro en octubre del año pasado.

A la nueva ministra, el alto ejecutivo le solicitó convocar la mesa de trabajo que se estableció en el Acuerdo de Tierras firmado con el presidente Gustavo Petro en octubre del año pasado. - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Allí es donde tenemos que estar todos los actores, donde no solamente se compromete la Agencia Nacional de Tierras, con quien venimos trabajando. En la mesa debe estar la Agencia de Desarrollo Rural, el Banco Agrario, Finagro, la SAE, el IGAC, la Superintendencia de Notariado y Registro, para que todos esos elementos le permitan a la Agencia Nacional de Tierras comprar con mayor agilidad o poder desarrollar proyectos productivos en la tierra que ya tiene extinguida la SAE”, indicó.

José Félix Lafaurie sostuvo que prefiere seguir impulsando y trabajando con el Gobierno el “Acuerdo de Tierras, seguir motivando a los ganaderos para aquellos que no quieran seguir en la actividad, le ofrezcan las fincas al gobierno. Prefiero seguir trabajando con la Agencia Nacional de Tierras para que compre de manera más ágil. No me gustaría que se utilizaran estos artículos que, evidentemente, generan perturbación y una situación de zozobra en las regiones productivas colombianas”.