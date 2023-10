Goldman Sachs advierte “riesgo fiscal concreto” por cambios que Gustavo Bolívar propone al metro si es alcalde

El riesgo fiscal de la propuesta de Gustavo Bolívar sobre el metro en Bogotá

El aparte del informe, titulado “A victory by Mr. Bolívar could add some fiscal risks”, que en español traduce “Una victoria de Bolívar podría agregar algunos riesgos fiscales”, asegura que Bolívar comparte las opiniones de Gustavo Petro sobre un mayor desempeño del estado en la determinación de resultados económicos y sociales a través de políticas intervencionistas.