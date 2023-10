Gustavo Bolívar le responde a Claudia López sobre la continuidad del metro en Bogotá

“A la señora, que aprovecha el poder de su esposa para darle contratos al hermano y al papá y además hace triquiñuelas para robarle la 2a vicepresidencia al Pacto Histórico y que además no votó para que nos quitaran los gastos de representación a los senadores le digo:

-La hora en que uno pone un video no es la hora en que uno se levanta. Además, esto no fue un live, fue un trino que puedo poner a las 4 de la tarde, lo cual no significa que esté durmiendo a esa hora.