Ante críticas por hablar desde su cama, Gustavo Bolívar madrugó este sábado para ir al Sumapaz en la recta final de su campaña

Según dijo Bolívar, salió a las 5 a. m. de su casa en Bogotá para irse a dialogar con la población de Sumapaz, al sur de la ciudad. “Unos madrugan a darles contratos a los hermanos y al papá de la esposa, a llenar de corbatas a los concejales ‘amigos’, y a hacer política sin renunciar, como lo hicieron Quintero y Caicedo. Son las 5:00 a.m. y estoy viajando hacia la localidad de Sumapaz. 4 horas de camino para decirles a los campesinos de Bogotá que no están solos”, afirmó el exsenador.

“Supuestamente, porque no tiene casi habitantes y por tan poquitos votos qué se meten un viaje de cuatro horas hasta por allá, pero nosotros vamos a decirle a nuestros campesinos que no están solos, que nuestras políticas agrarias para Bogotá estarán en primera fila en nuestro proyecto de ampliar el PAE porque es comida para 739.000 alumnos y ellos tienen que suministrarnos esa comida”, afirmó el candidato.

“¿A qué le teme Claudia López, qué tapa, qué oculta? ¿Esos actos de corrupción por los que la denunciaron hace una semana? Yo creo que sí porque está desesperada. Hoy ha pasado por cuatro emisoras diciendo ‘no voten por el que va a detener el metro’, obviamente yo no me siento aludido porque yo no voy a detener el metro, pero lo hace con el afán de sembrar una matriz informativa en el sentido de que yo soy el candidato que quiere frenar el metro, nunca he dicho eso”, reclamó Bolívar.

“Un metro en el segundo piso y unos buses en el primero echando diésel hacia las narices de la gente que está esperando el metro. Si él logra modificar eso, es un problema del presidente, no mío. A mí me dicen el 1 de enero es subterráneo, subterráneo, si me dicen es elevado, lo seguimos elevado, no tengo lío, los que pararon el metro fueron Peñalosa y ella, pero como es tan hábil esa señora, es la politiquera más hábil que he visto en mi vida”, cuestionó el candidato del Pacto Histórico en Bogotá.