“Levántese a trabajar o sabe que quedará de tercero y prefiere hacer locha”: Angélica Lozano cuestiona Gustavo Bolívar por video acostado en la cama

“¿A qué le teme Claudia López? ¿Por qué le da miedo que llegue a la Alcaldía? Está desesperada. Hoy pasó por cuatro emisoras, diciendo que no voten por el que va a detener el Metro. No me siento aludido porque no lo voy a detener, pero sé que ella lo hace para sembrar una matriz de que yo soy el [que] lo va a parar”, añadió Bolívar.