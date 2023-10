Gustavo Bolívar, desde su cama, expone a Claudia López por “politiquera”; advierte qué hará en la Alcaldía

La alcaldesa Claudia López volvió a causar bastante controversia esta semana, luego de que le pidiera a la ciudadanía que “votarán libre” por alguien que no llegue a “sabotear” y a “dañar” los proyectos de la ciudad, principalmente el Metro. La mandataria enfatizó que es indispensable que las personas escojan bien.

“Los invito a votar de manera libre e informada, escojan con cuidado quiénes quieren que sean sus ediles, quiénes quieren que sean sus concejales, y quiénes quieran que sea el primero y el segundo en votos a la Alcaldía, porque el primero en votos irá a la Alcaldía y el segundo, al Concejo”, precisó.

Estas declaraciones, como era de esperarse, provocaron varias reacciones y comentarios en las redes sociales, donde la alcaldesa recibió tanto halagos como críticas. Uno de los últimos en referirse a este tema fue Gustavo Bolívar, líder del Pacto Histórico.

Pese a que no lo mencionó en ningún momento, el excongresista de la República puntualizó este viernes a través de un video que López está creando la narrativa que él no va hacer la primera línea del Metro. Asimismo, señaló que nunca había conocido una “politiquera” tan hábil en Colombia.

“¿A qué le teme Claudia López? ¿Por qué le da miedo que llegue a la Alcaldía? Está desesperada. Hoy pasó por cuatro emisoras, diciendo que no voten por el que va detener el Metro. No me siento aludido porque no lo voy a detener, pero sé que ella lo hace para sembrar una matriz de que yo soy el [que] lo va a parar”, indicó inicialmente.

La alcaldesa les pidió a los bogotanos votar muy bien | Foto: Alcaldía de Bogotá

Gustavo Bolívar se despachó contra Claudia López | Foto: Foto 1: SEMANA / Foto 2: Alcaldía de Bogotá.

Luego, apuntó: “Yo nunca he dicho eso. Yo he dicho que el primero de enero, apenas me entreguen el cronograma de la obra, lo echamos para adelante. Los que pararon el Metro fueron ella y Peñalosa. Esa señora es la politiquera más hábil que he conocido en mi vida”.

El libretista, de igual manera, aprovechó el momento para referirse a las más recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el Metro, que (según Bolívar) está buscando salvar la megaobra. Sin embargo, recalcó que si toca hacerlo elevado, él lo hace elevado.

“El presidente está tratando de salvar a Bogotá de la peor obra de infraestructura de su historia. Si él logra modificar la obra, eso es problema del presidente, no mío. Sí a mi me dicen el primero de enero que va elevado, lo seguimos elevado. Yo no tengo problema con eso”, sentenció.

La alcaldesa Claudia López, participando en política dice “no voten por el q va a parar el metro”. Nadie va a parar el metro. No se puede. Esta asustada y necesita q gane Galán porque sabe q llego a investigar las denuncias de corrupción que hay alrededor de ella y su esposa.

Cabe mencionar que el presidente Petro dejó claro que el próximo alcalde de la capital colombiana deberá examinar con el Gobierno nacional los acuerdos a los que lleguen con el jefe de Estado de China, Xi Jinping, durante su encuentro en Pekín, además de examinar el futuro del Metro.