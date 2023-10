Claudia López pidió a la ciudadanía “votar libre” por candidatos que “no saboteen, ni dañen”

En la mañana de este jueves 19 de octubre, en el marco de la apertura oficial de la licitación internacional de la segunda línea del Metro de Bogotá, la alcaldesa Claudia López, sin mencionar a ninguno de los candidatos que se disputan las elecciones para ser su reemplazo a partir del primero de enero de 2024, le pidió a la ciudadanía que “vote libre” y que no escojan a nadie que llegue a “sabotear” y a “dañar” los proyectos de la ciudad.

De acuerdo con lo dicho por la mandataria distrital, es indispensable que las personas escojan bien no solo a quien será el próximo alcalde de la capital del país, sino además a quien sea el segundo en la contienda electoral, pues tendrá un espacio en el Concejo de Bogotá.

Y a reglón seguido puntualizó: “en ambos sitios se necesita gente transparente, que construya, no que pare, que sabotee, que dañe, que no vengan a parar la ciudad por puro capricho político, que no vengan a parar el metro a Suba y Engativá”.