Hoy los hogares colombianos gastan más dinero en alimento para mascotas que en pañales

Andrea Murcia, dueña de dos perros de raza grande manifestó que “Los precios varían, en los últimos seis meses han disminuido en comparación con el año pasado, sin embargo, se debe tener presente que los precios cambian si la comida es normalita, semi-premium o premium. Por ejemplo, a mis perros al comienzo les daba una comida muy baja en nutrientes por economía, me gastaba alrededor de 100.000 mensuales con ellos, ahora les doy una comida semi-premium que se ajusta a sus necesidades y a las mías, esta oscila entre 200.000 y 240.000 pesos mensuales”

“Los precios de la comida tanto canina como felina ha bajado notoriamente en los últimos meses, pues teníamos concentrados que se encontraban entre 20.000 un kilo, ahora, ese mismo concentrado está en 15.000 pesos . Pero se debe tener en cuenta la clasificación del alimento porque no es lo mismo comprar un alimento lleno de harina a uno que tiene miles de nutrientes, ya depende de los gustos del comprador” Indicó Stiven Perdomo, vendedor de comida para mascotas.

Ya no se trata sólo de lugares “pet-friendly”, sino de productos y servicios que reconozcan que los perros y gatos han llegado a ocupar el lugar de los hijos, menciona Vivianne Medina de Kantar división | Foto: Getty Images/iStockphoto

Vivianne Medina de Kantar división Insights, comentó que “ante estas nuevas necesidades, se exige una mejor adaptación de la oferta hacia estos miembros de las familias. Ya no se trata sólo de lugares pet-friendly, sino de productos y servicios que reconozcan que los perros y gatos han llegado a ocupar el lugar de los hijos para aquellas personas que no desean o no pueden tener niños”.