Incremento del predial no tendría afectación en ciudades con el catastro actualizado, dice la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica

En primer lugar, insistieron en que se trata de un techo del 300 %, más allá del cual no podrá subir el gravamen, previa autorización de cada municipio, según sus realidades. Los funcionarios dejaron ver que se había interpretado un incremento generalizado, lo que no es así. De hecho, Mojica enfatizó en que el incremento no tendría ninguna afectación en ciudades con el catastro actualizado (caso Bogotá, por ejemplo).