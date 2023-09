Inflación: ¿cómo afecta a la búsqueda de empleo, la negociación salarial y el cambio de trabajo?

De igual manera, el documento destaca que en Colombia existe la costumbre sobre que la economía sea fluctuante, y “este año no fue la excepción, el porcentaje del impacto de la inflación en la vida cotidiana de los colombianos” se refleja en:

El informe también dejó en evidencia que en el momento en que se trata de negociar el salario, el 68 % de los candidatos colombianos no aprovechan la inflación como un argumento persuasivo. No obstante, el 13% de ellos lo intentó y no funcionó.