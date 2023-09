¿Por qué se derrumban las exportaciones? No solo es un fenómeno externo. El exministro José Manuel Restrepo analiza otras causas

En segundo lugar, lo que estamos viendo en las cifras, es que todo el balance en cuenta corriente no responde a un mejor comportamiento de las exportaciones. Son 8 meses en cifras negativas y alguien podría decir: ‘Claro, porque cayeron los precios’. Sí, en parte sí hay una razón de precios internacionales, pero la verdad es que simultáneamente con la caída en los precios también ha habido caída en volúmenes y eso se asocia especialmente a sectores de hidrocarburos, agro e industria, luego se ha dado para los sectores claves del proceso exportador.

SEMANA: ¿Cómo les fue a las exportaciones tradicionales y a las no tradicionales?

J.M.R.: Las no tradicionales tienen un ligerísimo crecimiento, pero muy ligero, cerca del 0% Y las tradicionales pues están cayendo.

SEMANA: ¿Cuál debería ser el plan de choque para avanzar, teniendo en cuenta que cualquier estrategia no tiene unos resultados de corto plazo?

J.M.R.: Claro, ninguno de los planes tendrá una reacción a corto plazo, pero sí es muy importante activar la política nueva de comercio exterior, que me parece que es positiva. También activar la política de reindustrialización que tenga vocación de aprovechamiento de mercados internacionales. Es interesante continuar con un aprovechamiento de los mercados internacionales por la vía de diplomacia comercial y sanitaria. Pero hay que moverse mucho más rápidamente en esos mercados internacionales.

Pero hay algo en donde la verdad hemos sido muy demorados: continuar esa estrategia de competitividad que ha tenido el país. Pero el Consejo Nacional de Competitividad no se reúne desde hace un año. De esa manera es muy difícil articular una política con los Consejos Regionales de Competitividad

Sé que estaban esperando un nuevo decreto que no sé si ya fue firmado, pero estaba hace muy poco públicamente, en el cual se cambiaban los miembros de los Consejos Regionales de Competitividad y también del Comité Nacional de Competitividad.

J.M.R.: Lo primero es un poquito de desconocimiento de lo que significa renegociar. No va a darse esa posibilidad por varias razones: primero por razones políticas, para que se dé la renegociación del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos el primer paso es consultar el Congreso de los Estados Unidos. Eso no va a suceder porque a los Estados Unidos no les interesa ese tipo de procesos en este momento. Además, tendría que pasar por el Congreso de Estados Unidos después y por el Congreso de Colombia; y por la Corte Constitucional colombiana, cosa que también demoraría eso varios años. Entonces, ahí hay un error casi que de concepto. Además, es un medio suicidio económico Porque el día en que abra una renegociación lo primero que van a poner los Estados Unidos sobre la mesa es el acuerdo con México, y de entrada ahí ya sale perdiendo Colombia.