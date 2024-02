Jorge Iván González, exdirector de Planeación Nacional, reveló las razones de su renuncia: asegura que el Gobierno debe ordenarse

El Gobierno Petro no ha tenido un buen inicio. Pese a que ya faltan pocos meses para que se cumplan dos años, lo cierto es que la ejecución de los diferentes ministerios ha sido una de las más bajas en mucho tiempo . Además de ello, la economía del país no se ha comportado cómo la actual administración esperaba.

Economy chart: down arrow, Colombian flag, new 10,000 pesos coins and Bogota city | Foto: Getty Images