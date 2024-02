“También tenemos derecho al desarrollo”: el llamado del gobernador del Vichada al Gobierno nacional

Alexis Benito Castro: Llegar a la gobernación en estos momentos es asumir varios retos. La administración pasada tuvo una etapa complicada por temas como la pandemia y los paros. Eso generó que el Vichada se estancara y no avanzara, teniendo una cantidad de virtudes y riquezas que pueden aportar al país. La percepción que he tenido es que faltó gestión, visión, pero sobre todo planeación, porque se tiene a la mano una cantidad de herramientas, pero no se han sabido organizar para dar resultados. Por ejemplo, tenemos regalías, pocas, pero tenemos. Y si nosotros nos enfocamos en proyectos que realmente apoyen al vichadense, seguramente los resultados se van a ver en más viviendas, oportunidades de estudio para los jóvenes o vías más transitables.

A.B.C.: Lo primero que queremos hacer es darle orden, forma y visión al departamento, y la única manera para poder plasmar las nuevas ideas, el trabajo y el sentir del pueblo es a través de un plan de desarrollo serio, acertado y que sea posible de llevar a cabo, pues no se trata de hacer un documento muy bonito y que a la hora de darle aplicabilidad, no podamos hacerlo. Entonces, lo primero es ser claros con nuestro plan de desarrollo que socializaremos el próximo viernes , y empezar a recorrer el departamento con mi equipo, haciendo mesas de trabajo en las inspecciones, en los municipios y sectores indígenas.

A.B.C.: La educación para mí es un tema prioritario, porque en el departamento no tenemos educación superior y hay muchos jóvenes con buenas ideas y capacidades, pero desafortunadamente no tienen cómo llegar a una universidad; pues si hay para pagar el semestre, no hay para sostenerse, para los útiles o el transporte. Tenemos presencia del Sena, que presta un servicio enfocado al técnico y al tecnólogo, pero hay que pensar en grande y creer que podemos ser profesionales. Tenemos derecho a crecer. Así que vamos a gestionar mucho la consecución de recursos para fortalecer las instituciones educativas en su infraestructura, porque tenemos niños que van a la escuela y no tienen internet, ni las herramientas para educarlos. Hay mucho por hacer y lo que queremos es trabajar para demostrar que las cosas sí se pueden hacer.