José Antonio Ocampo habló sin tapujos sobre el remezón ministerial, dijo que el presidente Petro le pidió que se quedara en el gabinete

- Foto: SEMANA y Archivo particular

Luego del remezón ministerial que hubo en las últimas semanas en el gobierno Petro, en el que tres de sus ministros salieron de su cargo (Alejandro Gaviria, exministro de educación, María Isabel Urrutia, exministra del Deporte y Patricia Ariza, exministra de Cultura), el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo habló sobre su rumorada salida del ministerio e indicó que el presidente Petro fue quien le pidió que se quedara en el gabinete, y que incluso también le hizo la misma petición a otra de sus ministras.

“Ese día, como el presidente iba a anunciar la salida de los exministros (Gaviria, Urrutia y Ariza), específicamente le dijo a Cecilia López (actual ministra de Agricultura) a mí que permaneciéramos en el gabinete”, indicó Ocampo a SEMANA.

La reforma a la salud, liderada por la ministra Carolina Corcho, no puede aprobarse sin el marco fiscal de mediano plazo del Ministerio de Hacienda. El ministro José Antonio Ocampo fijará su postura esta semana. - Foto: guillermo torres-semana

Ocampo, quien popularmente algunos sectores en el país lo han catalogado como el “apaga incendios” o incluso como el “adulto responsable”, si de tomar decisiones importantes se trata en el gabinete, si ha tenido que atajar las controversias que han desatado varios ministros y presidentes de diferentes entidades con sus declaraciones.

“Yo cumplo mi tarea, mi tarea es obviamente contribuir a la estabilidad económica del país, es es la tarea básica del ministro de hacienda y creo que la he cumplido bien”, puntualizó el jefe de la cartera

Lo cierto es que el proyecto de la Reforma a la Salud ha sido el centro de la discordia. Cabe recordar que las fuertes y radicales posturas de Alejandro Gaviria hicieron que su presencia se volviera insostenible en el gabinete del presidente Petro, tanto así que en una sorpresiva alocución anunció que lo sacaba del cargo de ministro de Educación.

José Antonio Ocampo se salvó pese a las críticas a la reforma a la salud; presidente Petro lo mantuvo en el cargo como minhacienda. - Foto: SEMANA

Ocampo también agregó que ante la especulación sobre que algunos ministros pensaban renunciar en bloque, nunca tuvo fundamento, es más, agregó que la licencia que le dieron en la Universidad de Columbia piensa prorrogarla para cumplir los dos años de permiso, “la licencia que se vencía en junio, pienso prorrogarla para cumplir con el tiempo que me autorizan en calidad como profesor de esa institución”.

Por otra parte, el ministro también le confirmó a SEMANA cómo ve él, el país en materia económica, por una parte, cuál podría ser ese crecimiento a la economía colombiana, y por supuesto de la reciente decisión de los bancos en reducir la tasas de interés a sus clientes para que los créditos salgas más baratos.

“Lo he dicho en varias presentaciones, yo creo que la economía colombiana va a crecer entre 2 y 2,5 por ciento, porque hay unos factores que no se incluyen en modelos, incluso la proyección del Ministerio de Hacienda 1,3 por ciento, como la del Banco de la República que es menor todas están basadas en modelos, pero yo creo que hay factores específicos que van a contribuir al crecimiento de este año que no están captados adecuadamente al modelo, digamos el cambio de las condiciones climatológicas. El café bajó 10 por ciento el año pasado por las condiciones climatológicas, y ya en febrero de este año fue el 10 por ciento más”, ejemplificó Ocampo.

En cuanto al futuro de las tasas de interés, el ministro Ocampo indicó que la decisión de bajar dichas tasas por parte de los bancos para aliviar el bolsillo de los colombianos va encaminada a fortalecer esas medidas de la economía popular, lema del presidente Gustavo Petro.

La política monetaria aplicada por el Banco de la República, para tratar de contener la escalada de la inflación, ha llevado a incrementar las tasas de interés de referencia, las que finalmente llegan a la banca comercial con aumentos exponenciales. De hecho, la tasa de usura, que es el máximo valor que le pueden cobrar a un usuario de un crédito, está en 46,26 %, y algunas entidades financieras estaban cobrando al tope.

En realidad, lo que se busca cuando el Banco de la República aprieta con las tasas de interés, es el enfriamiento de la economía, es decir, que la gente baje un poco el consumo, principalmente con créditos, para que los precios no se suban tanto, pues, de acuerdo con la ley de oferta y demanda, si el consumidor está comprando mucho, pero el productor no está poniendo la suficiente cantidad de productos en el mercado (justamente para protegerse de la inflación), se terminan aumentando los precios.

Ola de bancos que bajaron tasas de interés: Ahora comprar con tarjetas de crédito será más barato. - Foto: Banco de Bogotá

Luego del anuncio de Bancolombia, según el cual, bajaba las tasas de interés del 46 al 25 % efectivo anual, el presidente de la República, Gustavo Petro, pidió a los otros bancos sumarse a la iniciativa.

En respuesta, empezó la ola de mensajes, a través de los cuales, las entidades bancarias se iban sumando, al punto en el que, ya, prácticamente todos los grandes bancos están montados en los descuentos (Davivienda, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, BBVA, Scotiabank Colpatria, Banco Pichincha, Findeter).