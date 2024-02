Katherine Miranda alerta por mala ejecución del Gobierno sobre los recursos públicos: “Más de 100 proyectos en riesgo”

“Si eliminamos las vigencias futuras en la ejecución del 2023, esta es solo del 63 %. Para el 2024, no habrá cómo ejecutarse 65 proyectos del Invías, 24 de la ANI y 11 universidades no recibirán recursos”, contó.

“Es que es de no creer, 20 vías 4G como las autopistas al Mar 1 y 2 no van a tener recursos y el país está necesitando ser más competitivo”, y reclamó: “Cumplan lo aprobado en la ley de presupuesto de este año; esto es una afrenta contra el Congreso, no quieran pasárselo por la faja”.