La independencia financiera de las mujeres reduce la violencia: estudio de la Javeriana

Al no depender económicamente de sus parejas o familiares, tienen más libertad para alejarse de situaciones abusivas y buscar apoyo sin temor a perder su sustento.

Además, la independencia económica puede disminuir el poder y control que ejercen los perpetradores de violencia, al no tener la capacidad de utilizar la falta de recursos como un medio de restricción. En última instancia, al empoderar económicamente a las mujeres, se promueve una mayor igualdad de género y se crea un entorno más seguro y equitativo para todas las personas.

Abadía comentó: “Las elevadas desigualdades en contra de las mujeres implican tener una sociedad a media marcha. Es como un carro que no tenga las dos ruedas de un lado o un avión que no tenga una de sus alas. Entonces va, pero va como cojo, con dificultad, va sin tener todo su potencial”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) de 2017, en Bogotá, nueve de cada diez mujeres se dedicaban a trabajos de cuidado no remunerados, mientras que solo seis de cada diez hombres lo hacían. Esta disparidad también se refleja en el tiempo invertido: las mujeres destinan en promedio tres horas y once minutos más al día que los hombres en realizar labores de cuidado no remuneradas.