¿La leche bajó en Colombia?, este es el precio actual de una paca y lo que dice Fedegán

“Hasta el año 2021 se disminuyó la producción de huevo. Solo hasta este año estamos logrando recuperar esa producción. Una de las cosas que sorprende es la diversidad que tenemos. Colombia se convirtió en el segundo consumidor per cápita del huevo. Todo eso hace que dependiendo de la marca y oferta se puedan encontrar ofertas diferentes”, precisó en Blu Radio .

No obstante, Óscar Cubillos, director de Estudios Económicos de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), explicó que el precio de este producto ha registrado una tendencia alcista, y probablemente siga.

Dijo que esto se debe al fenómeno del niño, “si bien está habiendo verano, hay todavía lluvias, entonces llueve, hace sol, claro, son lluvia menos intensas, pero en esa zona todavía hay pastos y forrajes que permiten que la producción de leche no esté para atrás. Entonces allí el precio todavía no se echa para arriba”.

Así mismo, especificó que “un factor que ayuda a la industria, típicamente es que se importe leche y este año por fortuna para el sector nuestro, no ha importado tanta, porque el precio internacional también está para arriba, entonces no se ha traído tanta, y porque el fenómeno del niño también está golpeando otras regiones del mundo, como Australia y Nueva Zelanda, entre otros, por lo que con precios altos a nivel internacional, realmente la importación no es atractiva”.