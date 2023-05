“Lo fósil se va, lo verde se queda”: Petro habló de la urgencia de la transición energética; aprovechó para enviarle pulla a Duque

El presidente Gustavo Petro ha sido uno de los grandes críticos de los combustibles fósiles o, como él las ha llamado, “energías sucias”. De hecho, una de sus grandes banderas en campaña fue la de hacer una transición energética en el país, para dejar atrás la gasolina, el carbón y otros combustibles altamente contaminantes.

Sin embargo, eso ha puesto sobre la mesa varios riesgos frente a la soberanía energética del país. Muchos analistas aseguran que un apagón podría ser inminente en el país.

Al respecto, el mandatario se pronunció en la edición número 15 del Congreso Anual de Energía de Acolgen.

Gustavo Petro se refirió a la transición energética, asegurando que esta es la respuesta a una emergencia en el mundo. - Foto: Presidencia

Al inicio, aseguró que la crisis climática es el principal problema actual en el mundo y que nunca antes la humanidad había tenido la conciencia, en toda la historia, de su propia extinción.

También se refirió especialmente a la pandemia, asegurando que fue el único hecho que paró el capitalismo en el mundo.

“Estos virus, que con más intensidad aparecen, son demostraciones de los cambios de los ciclos de vida del planeta, que están siendo interferidos de manera abrupta por los cambios del ciclo de la vida”.

Además, aprovechó para sustentar sus afirmaciones hablando de la ciencia y asegurando que esta es la que advierte sobre una urgencia de transición energética, no solo en Colombia, sino en el mundo.

El mandatario se refirió a las afectaciones por las emisiones de CO₂ en el mundo, asegurando que Colombia no se encuentra en los países que más emiten este compuesto de carbono.

“Cada vez, la actitud más displicente se disipa porque todos seremos afectados. No porque yo emita el 0,1 [%] del CO₂, me van a llegar las consecuencias del 0,1. Probablemente, me lleguen las consecuencias del 50 % del CO₂ que se emite en el mundo”.

El mandatario se refirió a las afectaciones por las emisiones de CO₂ en el mundo, asegurando que Colombia no se encuentra en los países que más emiten este compuesto de carbono. - Foto: iStock

Aseguró, por su parte, que las condiciones climáticas son unas de las consecuencias del cambio climático y que estas situaciones podrían afectar la economía del país.

“Acabamos de salir del peor invierno que se ha registrado en Colombia y ahora viene el fenómeno de El Niño. Pero no un niño clásico. Puede ser menor o puede ser el peor que se ha visto en la historia”, expuso.

También habló de los ejemplos de España y Portugal, países que recientemente visitó y en los que asegura ya se planean racionamientos.

“Los franceses acaban de prohibir el uso del agua en piscinas y en lavado de carros, y hasta ahora comienza la sequía en Europa. Qué podemos esperar del Niño en Colombia. Yo diría, lo inesperado”, comentó.

Con ese tema, el mandatario también se refirió a cómo podrían empezar a actuar los diferentes gobiernos del mundo en el futuro, asegurando que estos tiempos de cambio climático hacen que los gobiernos sean permanentemente de emergencia.

La pulla al gobierno Duque en las declaraciones de Petro

El mandatario aprovechó para lanzarle una pulla al gobierno de Iván Duque, asegurando que algunas administraciones se excusan en esto para justificarse.

“Cuando hablan los alcaldes y el gobierno pasado, diciendo ‘ay, es que me tocó el covid’... Sí, covid; después, el invierno, y después, la crisis económica, y después, el hambre, y ahora estamos pensando en El Niño. Estos deben ser gobiernos de emergencia”.

Cuál fue la indirecta que mandó el presidente Gustavo Petro al expresidente Iván Duque. - Foto: Grupo Ohla

Petro dijo que la transición energética es una oportunidad y no un problema para Colombia

El mandatario dio otra perspectiva frente a la transición energética, asegurando que para Colombia es una buena oportunidad, debido a que América del Sur tiene la mayor potencialidad de energías limpias del planeta.

“Decía un empresario en un periódico: ‘Es que Colombia puede ser la Arabia Saudita de las energías limpias’. Pues sí. Tomemos esta nueva oportunidad de pasar a la vanguardia como sociedad. La potencialidad es inmensa”.

Además, comentó uno de los puntos de los que habló con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el potencial de energías limpias. “América del Sur tiene agua, vientos, sol, la selva amazónica y ¿Estados Unidos qué tiene? Las chimeneas arrojando el CO2″.