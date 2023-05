El presidente Gustavo Petro llegó con tres horas y media de retraso al Congreso Anual de Energía; hubo gran molestia entre los asistentes

El mandatario tenía programada su intervención para las 8:00 a.m., en el club El Nogal, en el norte de Bogotá.

Este jueves 11 de mayo se realizó el 15 Congreso Anual de Energía, en el club El Nogal, en el norte de Bogotá. Según la agenda del encuentro, a las 8:00 a. m. estaba programada la apertura con el presidente Gustavo Petro, la ministra de Minas, Irene Vélez y la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez.

Sin embargo, Petro no llegó a tiempo. “Lamentable, Presidente Petro llega tarde a todas partes, la ciudadanía merece respeto, son las 11:10 am, y no ha llegado al Congreso de Acolgen. ¡Pena ajena!”, criticó el representante a la Cámara Juan Espinal del Centro Democrático, quien compartió la agenda.

“El presidente Gustavo Petro estaba programado a las 8:00 a. m. para dar apertura al 15 Congreso Anual de Energía. Son las 11:20 a. m. y los asistentes lo seguimos esperando (recomendándonos no salir de la sala). Sí, más de tres horas de espera. Eso sí, para twittear siempre está listo”, criticó Daniela Mercado, otra asistente al encuentro.

El presidente Gustavo Petro hablará de la transición energética. - Foto: juan carlos sierra-semana

Según confirmó SEMANA, el mandatario llegó alrededor de las 11:30 a. m., es decir, tres horas y media después de lo programado, lo que generó gran malestar en los presentes.

El representante Espinal también reclamó por otro hecho protocolario que le llamó la atención y es que cuando se anunció la intervención del mandatario, una vez llegó al recinto, la ministra de Minas fue quien intervino.

“Increíble que protocolo de Casa de Nariño no tenga control de un evento del presidente, anuncian su intervención, él pasa a su atril y la ministra de Minas, que no estaba anunciada, se para de inmediato y prácticamente lo sienta… ¡pretendía dirigirse desde el atril presidencial!”, compartió el representante del uribismo.

Según asistentes del encuentro, por la falta de puntualidad de Petro, solo se pudo llevar a cabo uno de los cuatro paneles que estaban programados para la jornada hasta el mediodía. “Se tiró la agenda”, dijo una de las personas molesta por el retraso del presidente.

El mandatario ha llegado con horas de retraso a algunos encuentros. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Para los asistentes, en su mayoría actores fundamentales del sector energético, es de un tema de vital importancia escuchar las declaraciones del presidente Petro por los anuncios que ha hecho sobre este campo.

Otro de los paneles que estaban programados era una conferencia magistral del exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Además de una conversación entre Tomas González, director del CREE; Germán Arce, presidente del Consejo Gremial Nacional; y Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Este panel era moderado por Cárdenas.

Posteriormente, se iba a hablar de los retos de la transición energética en el que estaba programado que participaran Camilo Marulanda, presidente de Isagen; Federico Echavarría, gerente general de AES Colombia; Patricia Mejía CEO de Prime Energía; y Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen. El panel era moderado por Milton Montoya, director del Departamento de Derecho Mineroenergético de la Universidad Externado.

Líderes del sector energético estaban atentos de la llegada del presidente. - Foto: Getty Images

También había una conversación entre Erik Høeg, embajador de Dinamarca en Colombia; Frédéric Doré, embajador de Francia en Colombia; Darryl Davies, consejero económico y comercial de la embajada de Canadá en Colombia; y Helena Storm, embajadora de Suecia en Colombia.

Posteriormente, habrá un almuerzo y en la tarde otros debates y el cierre del encuentro será a las 8 p. m. con el cierre de un coctel de relacionamiento. Luego de haber escuchado las palabras de cierre de la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez.

El retraso del mandatario llama la atención porque no se trata de la primera vez que Petro llega tarde, con horas de retraso a un encuentro, o que no asiste.