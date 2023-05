Suspenderán el servicio de energía en algunos sectores de Barranquilla por trabajos eléctricos este jueves 11 de mayo

La empresa de energía, Air-e, informó que en el barrio La Pradera, de Barranquilla, se avanzará en el proyecto de normalización del servicio eléctrico. Dicha intervención se llevará a cabo este jueves, 11 de mayo.

En atención a lo anterior, durante el horario de 8:15 de la mañana a 4:45 de la tarde será necesaria la interrupción del suministro eléctrico en el sector de la calle 123 a la calle 123A entre carreras 19B y 24.

La empresa air-e suministra energía en el departamento de Atlántico. - Foto: A.P.I

En otros sectores de la ciudad, el personal técnico ejecutará labores de mantenimiento de redes y transformadores con suspensiones por periodos de tiempo: de 8:00 a.m. a 10:10 a.m. en la calle 44 con carrera 36 (Chiquinquirá); de 10:30 a.m. a 12:30 del mediodía en la carrera 27 con calle 45 (San Isidro); de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. en la calle 64B con carrera 18 (Buena Esperanza); y de 3:30 p.m. a 6:00 p.m. en la calle 50 con carrera 38 (El Rosario).

Por último, la compañía dio a conocer que por trabajos de mantenimiento de equipos en la subestación Riomar, algunos usuarios percibirán cortas interrupciones de energía de 4:30 de la mañana a 5:00 de la mañana y de 5:00 de la tarde a 5:30 de la tarde de la calle 79 a la calle 82 entre carreras 44 y 50, en Ciudad Jardín.

Robo de energía

El robo de energía, también conocido bajo el delito de defraudación de fluidos, sigue siendo casi que una constante en Barranquilla. La empresa Air-e dio a conocer que dos establecimientos comerciales, que funcionan como Billares, tuvieron que ser cerrados porque tenían el servicio instalado sin previa autorización de la compañía.

El primer procedimiento se llevó a cabo en Billares La Academia en la calle 94 con la carrera 12ª, barrio Ciudad Modesto. En ese lugar, técnicos de Air-e constataron que tenían una línea directa por fuera de la medida.

“La empresa pudo establecer que a consecuencia de esta instalación irregular el establecimiento viene robando energía desde hace varios años, la cual equivale a una suma superior a los 200 millones de pesos”, informó el gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, Fermín De la Hoz.

Cierran billares por robo de energía. - Foto: Suministrada a Semana

La segunda intervención se realizó en el Club de Billar La Rueda, ubicado en la calle 76 con la carrera 6F, barrio El Bosque. Según la compañía, la instalación del servicio se hizo a través de una línea directa, con un consuno estimado de 9 millones 500 mil pesos.

En ambos casos se trata de establecimientos que cuentan con equipos de aire acondicionado y refrigeración de alto consumo.

“Frente a esta situación, la empresa continuará aplicando el artículo 92 del Código Nacional de Policía y Convivencia, el cual tiene prevista una multa de dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes, suspensión de las actividades entre 3 y 10 días y si hay reincidencia en un año se podrá ordenar el cierre del establecimiento”, comunicaron desde Air-e.

A la fecha la empresa lidera con la Fiscalía cerca de 440 investigaciones penales por hurto y Defraudación de fluidos. Adicionalmente, han sido capturadas 183 personas por los delitos de Defraudación de fluidos y Concierto para delinquir.

De hecho, un caso similar se registró en la carrera 1 con calle 2 del corregimiento de Salgar, municipio de Puerto Colombia. Se trata de Countrymar, un condominio de 26 casas, de las cuales, según la compañía, una sola cuenta con medidor de energía. Las otras 25 casas, al parecer, no tienen ese aparato y, por ende, robaban energía.

Técnicos de Air-e cortan servicio de energía en billar. - Foto: Suministrada a Semana

“De las 26 casas del condominio, solo una había adelantado ante la empresa el proceso de conexión a la red y recibía una factura con un promedio mensual de consumo de 70 mil pesos. Las 25 restantes ni siquiera estaban registradas en el sistema comercial de la compañía”, informaron desde Air-e.

Todo parece indicar que las 26 casas estaban conectadas a una misma acometida, pero la facturación se generaba solo en la vivienda que tiene instalado el medidor.